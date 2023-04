Fricktal – Gipf-Oberfrick will mit Parkplätzen das Dorfzentrum aufwerten Anstelle des abgebrochenen Milchhauses werden mitten in der Gemeinde neue Parkplätze gebaut. Das Projekt ist Teil einer 300’000 Franken teuren Aufwertung des Dorfes. Simon Erlanger

Das Aufwertungsprojekt betrifft das Areal zwischen Sägeweg (links) und Oberebnetstrasse (rechts). Tangiert wird auch die Friedhofsmauer. Foto: zVg/Google Maps

Geradezu antizyklisch und wider den Zeitgeist verhält sich dieser Tage die Fricktaler Gemeinde Gipf-Oberfrick. Denn sie errichtet im grossen Stil Parkplätze. Dabei handelt es sich um einen Teil der Aufwertungsmassnahmen in der Dorfmitte, für welche die Gemeindeversammlung von Gipf-Oberfrick im Juni 2021 einen Kredit von rund 300’000 Franken bewilligt hat. In der Zwischenzeit sei die Projektierung abgeschlossen, und die Baubewilligung für das «Teilprojekt Oberebnetstrasse und Sägeweg» liege vor, so die Gemeinde in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Anstelle des Milchhauses

Die neuen Parkplätze entstehen beim Sägeweg, am Ort des abgebrochenen historischen Milchhauses. Dort soll es auch eine Elektrosäule mit Ladeparkplatz für Elektroautos und einen Parkplatz für ein Elektromobility-Fahrzeug geben. Eine Linde, die im Herbst gepflanzt werden soll, und eine Blumenwiese auf dem restlichen Gelände sorgen für Natur. Insgesamt werden sieben neue Parkplätze geschaffen.

Entlang der Oberebnetstrasse werde ein Teil der Friedhofsmauer und des Lebhages entfernt. Ausserdem werden in diesem Abschnitt die öffentliche Beleuchtung ergänzt und weitere Bäume gepflanzt.

Die Bauarbeiten beginnen am 24. April 2023 und dauern bis Mitte Juni, so die Gemeinde. Während der Bauarbeiten könne es zeitweise zu Behinderungen kommen. Die Zufahrt zu den Liegenschaften der direkten Anstösser sei aber in der Regel gewährleistet.



