Das Schauspielhaus in Nöten – Ging es um betriebsbedingte Kündigungen? Die scheidenden Intendanten Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg schreiben, wie sie die Vetragsbeendigung sehen: ziemlich anders. Was Stadtpräsidentin Corine Mauch zum Eklat sagt. Alexandra Kedves

Nicolas Stemann (links) und Benjamin von Blomberg, Co-Intendaten des Schauspielhauses Zürich, hätten ihr Projekt gern erst später beendet, nicht schon im Sommer 2024. Foto: Keystone

Eigentlich schien alles klar: In gegenseitiger Wertschätzung füreinander haben sich Verwaltungsrat und Intendanz am Schauspielhaus Zürich dafür entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern – weil man betriebswirtschaftlich-strategisch unterschiedlich denke. Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg bleiben also für eine Amtszeit Co-Intendanten, bis Sommer 2024, aber nicht länger.