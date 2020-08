Schweizer Gin – Gin für jede Lebenslage Barb Grossenbacher stellt im Entlebuch Gin her. Bis zur eigenen Brenn-Ecke und zum «World’s Best Gin»-Titel war es ein langer – und auch trauriger Weg. Wir haben ihre Cocktail-Tipps. Nina Kobelt

Nach vielen Litern Probe-Gin und noch mehr geernteten Pflanzen: Barbara Grossenbacher mit ihrem eigenen Gin. Foto: Stefano Schröter

Das Entlebuch: hügelig. Grün, jetzt im Sommer. Ruhig, immer. Wobei das vielleicht nicht ganz stimmt, hier im Lindenhof, einem Hotel in Ebnet LU, es steht an der Hauptstrasse, Töfffahrer machen gerne halt an der Tankstelle gegenüber. Barbara Grossenbacher – sie stellt sich als Barb vor – schaut ihnen manchmal zu, ihre Destillieranlage steht am Fenster zur Strasse hinaus. Im selben Gebäude wird auch Bier gebraut. Der Name ihres Gins, Edelwhite, ist mehrdeutig. Doch sie will die Geschichte von Anfang an erzählen, unruhig rutscht sie auf einer Holzbank herum, in Jeans und T-Shirt mit Logo, und sie will dann ja auch noch zur Kräuteranbaugenossenschaft.