Lesende fragen Peter Schneider – Gilt bei Prominenten die Unschulds­vermutung nicht? Rund um die aktuellsten Beschuldigungen wegen sexualisierter Gewalt wie etwa gegen Rammstein macht sich unser Kolumnist Gedanken, wie Medien darüber berichten sollen – und dürfen. Peter Schneider

Über Verdacht darf man durchaus berichten, findet unser Kolumnist: Till Lindemann, Sänger von Rammstein, wird des Machtmissbrauchs verdächtigt. Foto: Keystone

Immer wieder werden Prominente der sexualisierten Gewalt beschuldigt. Die Anschuldigungen gegen den Frontmann von Rammstein wurden immerhin von verschiedener Seite bestätigt. Vor kurzem wurden aber gegen die linke Band Feine Sahne Fischfilet ebenfalls solche Vorwürfe erhoben. Noch bevor die Vorwürfe juristisch geklärt sind, erheben auch Medien Anklage. Gilt da nicht die Unschuldsvermutung? P. F.

Liebe Frau F.

Was Feine Sahne Fischfilet angeht, wurden diese Vorwürfe im Mai 2022 anonym erhoben und im November desselben Jahres vom Landgericht Stralsund als «Verleumdung» eingestuft. Bis auf weiteres darf man also davon ausgehen, dass sie nicht zutreffen. Im Fall Rammstein gibt es nicht nur viele Zeuginnen, die den Sänger belasten. Die für die «Row Zero» (und die Partys nach dem Konzert) ausgesprochenen Einladungen an eigens nach bestimmten Kriterien gecastete junge Frauen (mit Hinweisen auf die dort erwünschte Kleidung) lassen an eine Art Zuhältersystem für (weibliche) Fans und Groupies denken.

Verdachtsberichterstattung ist gängige Praxis

Ob die Vorwürfe strafrechtlich relevant sind, werden staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und schliesslich Gerichtsurteile zeigen. Bis die abgeschlossen respektive rechtskräftig sind, müssen wir nicht vermuten, dass Lindemann unschuldig ist, sondern können – wie die Staatsanwaltschaft auch – von einem Verdacht auf strafbare Handlungen ausgehen. Über einen solchen Verdacht darf durchaus berichtet werden: Das nennt sich nämlich Verdachtsberichterstattung. Sie ist eine gängige journalistische Praxis. Die Bedingung für eine solche Berichterstattung ist eine vernünftige Abwägung zwischen den Informationsinteressen der Öffentlichkeit und dem Persönlichkeitsschutz der oder des Beschuldigten.

Es müssen ausserdem genügend Fakten vorliegen, die den Verdacht erhärten; und es darf keine Vorverurteilung stattfinden. Der stupide grassierende Verweis auf die Unschuldsvermutung vernebelt die intuitiv leicht zugängliche Tatsache, dass nicht alles, was straffrei, auch in Ordnung ist. So wie eben auch nicht alles, was man moralisch nicht in Ordnung findet, unbedingt strafbar sein muss.

Die Trennung von Strafrecht und Moral ist sehr nützlich; aber diese Trennung setzt moralische Massstäbe nicht ausser Kraft. Ausserdem wäre es dumm, die Abkunft des Rechts von der Moral (und die Rückwirkung des Rechts auf die Moral) zu leugnen. Es ist gut (und nicht etwa ein Nachteil), dass das Strafrecht eng begrenzt und an prozessuale Bedingungen geknüpft ist. Bei der Moral hingegen stehen nicht nur die Massstäbe und Argumentationsformen immer wieder zur Diskussion, sondern überhaupt auch die Frage, ob etwas überhaupt ein Gegenstand moralischer Beurteilung sein kann.

