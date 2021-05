Streit um La Colline – Giftiges Baustellenwasser läuft in Naturschutzgebiet Von der umstrittenen Arlesheimer Baustelle ist Wasser mit einem pH-Wert von mindestens 12 abgegangen. Naturschützer entdeckten den Schaden, die Bauherrin bemerkte nichts davon. Daniel Aenishänslin

Von dieser Baustelle sollen mehrere Tausend Liter kontaminiertes Wasser ausgelaufen sein. Foto: Christian Jaeggi

Eigentlich müssten sie sich wohlfühlen in diesem feuchten Umfeld. Doch sie sind tot. Im Wasser steckt das Gift, das die Würmer am Sonntag das Leben kostete. Rund 5000 Liter ausgelaufenes «Betonwasser» mit einem pH-Wert über 12 will die Initiative Natur-und Kulturraum Dornach-Arlesheim (IDA) in sechs Stunden Beobachtungszeit gemessen haben; das Wasser lief von der Baustelle La Colline in Arlesheim abwärts ins Naturschutzgebiet Schwinbach-Aue. Die Baselbieter Bau- und Umweltdirektion (BUD) bestätigt pH-Wert 12. IDA geht sogar von einer deutlich grösseren Menge an giftigem Wasser aus, da ihre Mitglieder den Abfluss erst bemerkten, als dieser schon in vollem Gange war.