Böse Überraschung für Liestal – Giftiger und instabiler Baugrund macht Schulhaus massiv teurer Nachdem der Stadtrat erkannt hat, dass ein Primarschul-Neubau auf belastetem, zu wenig tragfähigem Boden zu stehen käme, beantragt er einen Nachtragskredit in Millionenhöhe. Daniel Aenishänslin

Der Spielplatz vor dem Pavillon wird erst wieder benutzt werden, wenn der giftige Untergrund einem sauberen gewichen ist. Foto: Daniel Aenishänslin

Der Liestaler Stadtrat muss den Einwohnerrat um einen Nachtragskredit von 1’949’000 Franken bitten, damit er den geplanten Ersatzbau für die Primarschule Gestadeck realisieren kann. Dies gab er am Dienstag an einer Medienkonferenz im Rathaus bekannt. Der Bruttokredit von 4,4 Millionen Franken wurde vergangenen September an der Urne mit 82,8 Prozent durchgewunken. Vors Volk musste der Bruttokredit zwingend, weil er die 4-Millionen-Grenze überschritt. Nun erhöht sich der Preis für den Ersatzbau eines Pavillons um 44 Prozent.