Live im TV – Giftige Spinne crasht Pressekonferenz Die australische Ministerin Yvette D'Ath spricht über Corona. Dann macht sich ein gefährliches Tier an ihr zu schaffen. Die Politikerin bleibt aber cool. Martin Zips

«Frau Ministerin, Sie haben da eine Spinne!»: Yvette D'Ath an der Corona-Pressekonferenz, während der ihr eine giftige Spinne am Bein hochkrabbelt. Screenshot: Youtube

Als Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin kämpft man an vielen Fronten. An der Front der Syphilis zum Beispiel, der Grippe oder der Masern. Vor Syphilis, Grippe und Masern kann man Lebewesen schützen, wenn man nicht gerade Angst hat, die Medikamente seien schlecht für die körperliche Unversehrtheit. Blöd nur, wenn man ein ganz anderes Problem am Bein hat. Wie Yvette D'Ath, die Gesundheitsministerin des australischen Bundesstaats Queensland. Als sie Mitte Woche gerade eine Corona-Pressekonferenz gab, rief ein Journalist: «Frau Ministerin, Sie haben da eine Spinne!» Am Bein.