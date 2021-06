Die rasenden Holländer

Die Niederlanden haben heute übrigens schon einen grossen Sieg gefeiert. Max Verstappen hat Rekordweltmeister Lewis Hamilton beim Formel-1-GP in Spielberg bezwungen. Falls Sie also schon vor dem Anpfiff auf der Suche nach orangen Glücksgefühlen sind, dann sei Ihnen dieser Artikel empfohlen: Verstappen führt Hamilton vor, die Schweizer tappen in eine Falle.

Hoppla, wir wollen Ihnen ja keine Erfolgsmeldungen unterschlagen. An der Tour de France kommt der Sieger der zweiten Etappe ebenfalls aus den Niederlanden und heisst Mathieu van der Poel. Und während Verstappen die Formel-1-WM anführt, trägt sein Landsmann nun das Maillot jaune. Holländer sollte man sein.