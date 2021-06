Indische Virusvariante bedroht Lockerungspläne der Briten

Das Land, das durch einen relativ strikten Lockdown, gekoppelt mit einer perfekt organisierten Impfaktion, in der Bevölkerung für Zuversicht gesorgt hatte, verzeichnet derzeit die höchsten Infektionszahlen seit März. Wissenschaftler warnen öffentlich davor, die eigentlich für den 21. Juni vorgesehene völlige Öffnung des Landes umzusetzen.

Noch zu Ostern hatte Premierminister Boris Johnson versprochen, dass es bei der schrittweisen Aufhebung des Lockdown «kein Zurück» mehr geben wird. Nun heisst es aus der Downing Street, dass man abwarte; weitere Entscheidungen oder Korrekturen des Öffnungsplanes sind planmässig auf den 14. Juni vorgesehen.

Beginn der dritten Welle

Er glaube, die dritte Welle habe begonnen, sagte Martin McKee, Professor für europäische öffentliche Gesundheit am Londoner Institut für Hygiene, dem «Guardian». Es sei klar ersichtlich, dass die aktuellen Schutzmassnahmen in vielen Teilen des Landes den rasanten Anstieg der Fälle nicht aufhalte, so der Experte. «Wenn es kein Wunder gibt, ist die weitere Öffnung im Juni ein grosses Risiko.»

Die indische Variante des Coronavirus macht in Grossbritannien mittlerweile vielerorts zwei Drittel aller Fälle aus. Am letzten Mittwoch meldete die britische Gesundheitsbehörde fast 7000 Fälle dieser Variante – mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche. Die zuerst in Indien entdeckte Variante könnte bis zu 80 Prozent leichter übertragbar sein als die bislang vorherrschende britische Variante. Das sagte der Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College London in einer Onlinepressekonferenz letzte Woche. Es gebe dazu aber noch keine belastbaren Daten, so der Wissenschaftler weiter. Gewiss sei bislang nur, dass B.1.617.2 einen Vorteil habe.