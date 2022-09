Fragen an Hans Ulrich Obrist (18) – Gibt es Kunst ohne Künstlerin? Auf dem Markt der digitalen Kunst tauchen Kunstwerke mit Rekordpreisen auf, an denen Sammlerinnen nur Anteile erwerben können. Und niemand weiss, wer hinter diesen NFTs steckt. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Unendlich begehrt, aber niemals ganz zu haben: Das NFT-Werk «Merge». Bild: Pak

Über Pak weiss man praktisch nichts – ob dahinter eine oder mehrere Personen stehen zum Beispiel oder von wo aus Pak arbeitet. Dieser Obskurantismus steht in einem recht krassen Gegensatz zur dominanten Präsenz von Pak auf dem Markt der sogenannten NFTs, also digitaler Kunstwerke, deren Authentitzität und Eigentümerschaft in der Blockchain hinterlegt ist.