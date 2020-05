Einkehren – Gibt es im Küchlin das beste Tatar der Stadt? Kunden preisen regelmässig das Rindstatar in dem Lokal in der Steinenvorstadt. Wir haben das Restaurant im Rahmen unserer Kolumne Einkehren getestet. Franziska Laur

Äusserst angenehm und in lockerer Corona-Bestuhlung: Das Restaurant Küchlin in der Steinenvorstadt. Foto: Lucia Hunziker

Am Wochenende eine Partymeile, unter der Woche Corona-konform: So präsentiert sich die Steinenvorstadt. Wir stehen hungrig vor dem Restaurant Küchlin und lassen uns ein Tischchen auf dem Boulevard geben. Einerseits wollen wir die Speisekarte und den Service testen. Uns nimmt jedoch auch wunder, wie sich in Zeiten der Corona-Verordnung die Leute benehmen. Ganz nett, das lässt sich schon nach dem Platznehmen sagen. Das Personal ist mit Mundschutz und Handschuhen bestückt, jedoch so entspannt und freundlich, dass die Maskerade schnell vergessen geht.