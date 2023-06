Model Slovenia steigt ein – Gibt es ein Happy End bei der «Basler» Golfanlage Lalargue? Ein kosovarischer Bauunternehmer bietet 3,6 Millionen für die Anlage im Elsass. Und der alte Besitzer hat Probleme mit den Basler Steuerbehörden. Leif Simonsen

Seit vergangenem Winter ist das Clubhaus von Lalargue verwaist. Jetzt scheint es, als würde bald wieder Leben einkehren. Foto: Pino Covino

Die Website des Golfclubs Lalargue preist die Anlage als «ruhiges und harmonisches Örtchen» an. Ruhe ist auf dem Platz in Mooslargue – 36 Kilometer von Basel entfernt – tatsächlich eingekehrt, seit sich der schillernde haitianische Unternehmer Peter Reyne endgültig vom Acker gemacht hat. Aber harmonisch? Reyne zeigte sich vergangenen November in einem Gespräch mit dem «Blick» überzeugt, dass ein Grossteil der Probleme mit seiner Hautfarbe zu tun habe. «Die Leute mögen einfach keinen Schwarzen, der einen Golfclub leitet», sagte er. «Deshalb werden sie versuchen, mir das Leben schwer zu machen.»

Inwiefern die Anschuldigungen rassistisch motiviert sind, lässt sich nicht eruieren. Fest steht jedenfalls, dass Reyne sich mit mehreren Vorwürfen konfrontiert sieht. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Jura wirft ihm Geldwäscherei, ungetreue Geschäftsbesorgung und gewerbsmässigen Betrug vor – er soll Baukredite zweckentfremdet haben. Und in Basel hat die Steuerverwaltung gemäss Kantonsblatt eine Betreibung der (im Stadtkanton domizilierten) Golf de Lalargue Holding wegen Steuerversäumnissen eingeleitet. Reyne selbst ist nicht an Bord: Er hat sich im vergangenen Oktober aus der Holding verabschiedet.

Platz wirkt zunehmend verwildert

Mit Reynes Abschied kam auch der Spielbetrieb im Golfclub im vergangenen November zum Erliegen. Heute wirkt der Platz zunehmend verwildert. Der Greenkeeper übt sich in Schadensbegrenzung und mäht die sensiblen Greens und den Bereich der Abschläge, um für den herbeigesehnten Tag der Wiedereröffnung bereit zu sein.

Der Platz wird lediglich bei den Greens und den Abschlägen instand gehalten. Der Präsident schätzt, dass es zwei bis drei Wochen geht, um die Anlage spielbereit zu machen. Foto: Pino Covino

Dieser scheint nun nicht mehr allzu weit entfernt. Nach dem Konkurs ist – gemäss französischem Recht – ein Liquidator ernannt worden. Im vorliegenden Fall eine Kanzlei in Mulhouse. Diese hatte den Auftrag, die Liquidation auszuschreiben, einen möglichen Investor zu finden und das Dossier dem Gericht zu präsentieren. Die Richter prüfen dann die Liquidität des Investors.

Von den französischen Behörden abhängig

Wie die BaZ weiss, liegt ein konkretes Angebot auf dem Tisch. Die Baufirma Model Slovenia will die Anlage kaufen. Kolportiert wird ein Preis von 3,6 Millionen Euro. Die Firma selbst führt keine Website. Ihrem Facebook-Profil ist zu entnehmen, dass sie in Kosovo domiziliert ist. Auch die von Model Slovenia beworbenen Bauprojekte liegen in Kosovo. Ob das Unternehmen tatsächlich vor einem Kaufabschluss steht, ist schwierig herauszufinden. Wer die im Facebook-Profil angegebene Telefonnummer von Model Slovenia wählt, gelangt an einen Mann, der «only Albanisch» spricht. Auf Mailanfragen reagiert Model Slovenia nicht. Trotzdem scheint es der Firma ernst zu sein. Jüngst hat sich der Investor auf der Anlage in Mooslargue blicken lassen. Er soll sogar einen Termin mit dem Bürgermeister gehabt haben.

Noch keinen direkten Kontakt mit den Investoren hatte der Clubpräsident Marc Dangel. Auch ist er nicht vollumfänglich im Bild. «Mein Wissensstand ist, dass die Einsprachefrist gegen die Vergabe an die neuen Investoren vergangene Woche abgelaufen ist», sagt Dangel. Ob diese genutzt wurde, weiss er nicht.

Was hingegen klar ist: Er und die anderen rund 200 Clubmitglieder, wovon 95 Prozent aus der Schweiz und ein grosser Teil aus der Region Basel stammen, sitzen auf Nadeln. Sie müssen hoffen, dass die französischen Behörden vorwärtsmachen. Sobald der Kauf abgewickelt ist, kann man sich daranmachen, die Anlage wieder auf Vordermann zu bringen. «Wenn die Maschinen wieder im Einsatz sind, braucht es meiner Meinung nach schon zwei bis drei Wochen, bis gespielt werden kann», sagt Dangel. Er kanns kaum erwarten. «Meine Frau und ich haben im Februar, nach dem Winterschlaf, einmal 9 Löcher gespielt. Nachher kamen wir aus verschiedenen Gründen nicht mehr dazu, und gegen Mitte April war das Gras dann zu hoch», sagt er. Höchste Zeit also, dass wieder was geht.

