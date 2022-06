Biel-Benkens Gemeindepräsident Peter Burch blickt zurück und in die Zukunft.

Peter Burch, vor 50 Jahren fusionierten Biel und Benken zu Biel-Benken. Hat sich die Fusion gelohnt?

Es hat sich bestimmt gelohnt. Wir hätten sonst viele Doppelspurigkeiten. Zuvor amtete in beiden Orten ein dreiköpfiger Gemeinderat. Für alles, was die beiden Gemeinden gemeinschaftlich planten, mussten sich die beiden Gemeinderäte erst zusammensetzen. Über die nötigen Gelder musste hinterher die Bieler und die Benkemer Bevölkerung separat abstimmen. Gingen beide Abstimmungen positiv aus, konnte der nächste Schritt gemacht werden. Und so weiter. Es zog sich hin.