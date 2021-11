Abstimmungen vom 28. November – Gibt es einen Stimmrekord? Und wer könnte davon profitieren? Covid-Massnahmen und Pflegeinitiative bewegen: Es zeichnet sich eine ungewöhnlich hohe Stimmbeteiligung ab. Gregor Poletti

Erst wenn am Wochenende auch in der hintersten Ecke der Schweiz die Urnen geschlossen werden, kann die effektive Stimmbeteiligung ermittelt werden. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Stadt St. Gallen rechnet mit einer rekordverdächtigen Stimmbeteiligung am kommenden Wochenende. «Wenn wir die heute vorliegenden Stimmabgaben von 46,8 Prozent hochrechnen, kommen wir auf über 75 Prozent», sagt Stephan Wenger, Leiter des Stimmbüros. Damit käme man in die Nähe der höchsten Beteiligungsrate seit der Einführung des Frauenstimmrechts von 78,7 Prozent bei der EWR-Abstimmung vor fast dreissig Jahren. Auch in anderen Städten zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: In Basel sind bis gestern 39 Prozent eingegangen, in Bern 36,8, in Zürich 33,6 und in Luzern 32,8. Alle erwarten auf Anfrage eine hohe bis sehr hohe Stimmbeteiligung.

Diese auf dem Land oder in den Kantonen zu eruieren, ist schwieriger, weil die Gemeinden fürs Auszählen zuständig sind. Auf Anfrage betont man jedoch auch in ländlichen Kantonen wie Uri und Nidwalden, es sei mit einer hohen Stimmbeteiligung zu rechnen.

Ein weiteres Indiz für das aussergewöhnlich starke Interesse an den eidgenössischen Abstimmungen vom Wochenende liefert Martina Mousson, Projektleiterin bei GFS Bern: «Ein weiterer Hinweis ist die Rückmeldung der Gemeinden, mit welchen wir für die Hochrechnungen am Abstimmungssonntag zusammenarbeiten.» Diese würden darauf hinweisen, dass die Resultate allenfalls etwas später als gewohnt eintreffen könnten.

Zwei Stimmbeteiligungs-Booster

Die Spaltung der Gesellschaft sei tatsächlich mit derjenigen vor der EWR-Abstimmung vergleichbar, analysiert Politikwissenschaftler Michael Hermann. Der grosse Unterschied sei, dass es diesmal keine teure Befürworter-Kampagne gebe: «Dennoch sind beide Seiten offenbar sehr motiviert, an die Urne zu gehen, weil die Auswirkungen der Pandemie alle direkt betrifft.» Neben der Covid-Abstimmung mobilisiere auch die Pflegeinitiative stark, und zusammen wirkten sie als regelrechte Stimmbeteiligungs-Booster.

Wem aber hilft die hohe Stimmbeteiligung? Politologe Fabio Wasserfallen, der die modellierten Umfragen für Tamedia zusammen mit seinem Kollegen Lucas Leemann durchführt, sagt: «Wir sehen, dass sich die Stimmabsicht stark unterscheidet zwischen denjenigen, die auch sonst regelmässig an die Urne gehen, und Menschen, die normalerweise kaum abstimmen.» Letztere haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, gegen das Gesetz zu stimmen. «Es handelt sich, wenn man so will, um klassische Protestwählende.» Dass die beiden Vorlagen eine ungewöhnliche Klientel mobilisieren, davon ist auch Regula Tschanz überzeugt, die in der Stadt Bern für die Abstimmungen zuständig ist: «Zu Beginn gingen mehr Couverts ein als üblicherweise, was darauf hindeutet, dass sich Personen, die sonst nicht an Abstimmungen teilnehmen, sich dieses Mal beteiligen.»

Trotzdem ist Hermann überzeugt, dass es eine einseitige Mobilisierung der Neinsager wie im Juni dieses Mal kaum geben dürfte. Damals wurde das Covid-19-Gesetz in einer ersten Volksabstimmung mit 60,2 Prozent der Stimmen angenommen – obwohl man im Vorfeld von einer viel deutlicheren Annahme ausging. Einige Kantone in der Zentral- und Ostschweiz wie Uri, Nid- und Obwalden, die beiden Appenzell und Thurgau lehnten das Gesetz jedoch ab. Dass sich in den Städten in der eher impfskeptischen Zentral- und Ostschweiz eine sehr hohe Stimmbeteiligung abzeichnet, zeigt laut Hermann, dass die vielen Plakate der Gegnerschaft auch die Befürworter aufgeschreckt und mobilisiert haben. Dort zeichnet sich laut GFS Bern tatsächlich eine Rekordmobilisierung ab.

Abstimmung dürfte zu Gräben führen

Die starke Mobilisierung dürfte sich auf den Ausgang bei der Pflegeinitiative kaum auswirken: Die Zustimmung ist seit Beginn sehr hoch, laut der letzten Tamedia-Umfrage bei 72 Prozent Ja oder eher Ja. Wie stabil sich die 67 Prozent Ja-Absichten zum Covid-19-Gesetz erweisen, ist weit weniger klar. Aber die angefragten Politologen gehen nach wie vor von einer Zustimmung aus. Laut Hermann dürften sich ein Stadt-Land-Graben und auch ein Graben zwischen den Sprachregionen zeigen: «Anders als beim EWR wird die Deutschschweiz die Romandie dieses Mal jedoch kaum überstimmen.»

Muss man nach den teilweise heftigen Protesten gegen die Corona-Massnahmen mit Störmanövern am Abstimmungssonntag rechnen? Die Städte lassen sich dabei erfahrungsgemäss nicht gern in die Karten blicken, man habe entsprechende Dispositive mit den zuständigen Behörden erarbeitet, heisst es meist. Aber dass sie die Situation durchaus ernst nehmen, zeigt sich etwa in Luzern. Dort hat die Stadt die Securitas beauftragt, am Sonntagvormittag rund um das im Stadthauspark gelegene Urnenlokal zu patrouillieren.

