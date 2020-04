Financier will nicht mehr zahlen – Gibt es bald kein Basler Silvesterfeuerwerk mehr? Das Grand Casino und das Hotel Les Trois Rois spenden nicht mehr für das Spektakel am Rhein.

Das privat finanzierte Feuerwerk sorgt jeweils für viel Stimmung an Silvester. Foto: Florian Bärtschiger

Der Basler Hotelkönig Rudolph Schiesser ist beleidigt. Weil er seit Jahren kein Danke von der Stadt gehört hat, will er das Silvesterfeuerwerk über dem Rhein nicht mehr finanzieren. Das Grand Casino und das Les Trois Rois, von beiden Betrieben ist Schiesser Verwaltungsratspräsident, ziehen ihre Spenden für das Feuerwerk zurück. Dies berichtet Telebasel am Mittwoch. Die beiden Unternehmen sowie Privatspender Michele Parini haben das Silvesterfeuerwerk grösstenteils finanziert. In den letzten Jahren seien es um die 2,5 Millionen Franken gewesen, die in das beliebte Spektakel geflossen seien.

Schiesser stört sich daran, dass viele Leute meinen, die Stadt sei Organisator des Events, und dass viele vom Anlass profitiert hätten, aber nichts bezahlen wollten. Hinzu komme, dass Feuerwerke generell an Beliebtheit eingebüsst hätten. Wegen des Feinstaubs und des Lärms häufen sich Jahr für Jahr die Stimmen, die ein Ende der Knallerei fordern.

Deshalb sei der Zeitpunkt gekommen, etwas Neues auszuprobieren, glaubt der Hotelkönig. Schiesser denkt an Laser- oder Drohnenshows. Privatspender Michele Parini hat hingegen kein Interesse an Drohnenshows. «Ich liebe Feuerwerke», sagte er in der Sendung von Telebasel. Inzwischen hat sich Sabine Horvath vom Basler Standortmarketing bei Parini gemeldet. Man sei «erleichtert», dass dieser im Sinn habe, das Feuerwerk mit neuen Sponsoren weiterzuführen, wird Horvath von Telebasel zitiert.

( amu )