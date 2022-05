Refugium mit Klasse – Giardino Ascona –Comeback des Kulthotels Unweit des Lago Maggiore wurde einst eine neue Epoche in der Schweizer Ferienhotellerie eingeläutet. Nun ist das sagenumwobene Giardino Ascona definitiv zurück an der nationalen Spitze, auch dank des neuen Spas. Karl Wild

Das subtropische Ambiente im Giardino Ascona verführt zum Träumen. Amanda Nikolic

Hans C. Leu war eine der verrücktesten und kreativsten Figuren der Schweizer Hotellerie. Schonungslos revolutionierte der kreative Paradiesvogel im Albergo Giardino in Ascona die verkrustete Luxushotellerie. Unter Applaus von Gästen und Medien erfand er das Frühstücksbuffet, schaffte Kleiderzwänge ab, veranstaltete Showdinners, Foodfestivals, Gourmetpicknicks, Theaterabende am Seerosenteich und vieles mehr. Sein Giardino wurde zum glamourösen Kulthotel der 80er- und 90er-Jahre und war während fünf Jahren das beste Ferienhotel der Schweiz. Gleichzeitig war es eine Talentschmiede, in der Leu eine ganze Generation von neuen Spitzenhoteliers formte.