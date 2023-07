Der Sturm war zu heftig: Badmeister Jean-Paul Spitznagel betrauert seinen Lieblingsbaum im Schwimmbad Sonnenbad. Foto: Dominik Plüss

Was für eine Woche, die hinter uns liegt. Begonnen hat sie mit viel Beachtung für das Wetter. Eine Hitzewelle war in der Region Basel angekündigt. Hitzewarnungen ploppten auf den Wetter-Apps überall auf. Am Dienstag war es dann tatsächlich ziemlich heiss. Unsere Reporterin Andrea Schuhmacher war in Basel unterwegs auf der Suche nach Schatten und Abkühlung.

Das fast obligatorische Sommergewitter sorgte anschliessend in der Nacht nicht nur für die erwünschte Abkühlung, sondern wegen seiner Heftigkeit für viele umgestürzte Bäume. So viele, dass der oberste Stadtgärtner am Tag danach klagte: «Die verlorene Biomasse können wir nie mit Jungbäumen ersetzen.»

Sommer oder Sommerhitze?

Sind wir zu sehr auf das Wetter fixiert? Sind wir zu sehr damit beschäftigt, ob es bald heiss, kalt oder besonders stürmisch wird? Mein Kollege Martin Furrer befand am Samstag: ja. Wegen eines Gewitters werde die Welt noch lange nicht untergehen.

Gleiches gilt wohl auch für die Temperaturen. Früher nannten wir es einfach «Sommer». Heute scheint in der Region jeder Hitzetag mit 34 oder mehr Grad eine Art kollektive Panik auszulösen. Ein Blick auf die Wetterprognose für die kommende Woche könnte die Gemüter immerhin ein bisschen abkühlen: Ganz so heiss soll es die nächsten Tage nicht werden.

Eine spektakuläre Flugeinlage über Basel

Apropos Panik: Glaubt man den Kritikern, hätte auch der Überflug der Patrouille Suisse am Freitag in Basel das Zeug dazu gehabt, für Angst und Schrecken zu sorgen. Im Vorfeld gab es viele Diskussionen, ob es denn sinnvoll sei, mit Kampfjets über eine Stadt zu donnern – wenn doch in Europa auch noch Krieg geführt wird.

So sagte die Basler SP-Präsidentin Lisa Mathys beispielsweise gegenüber der BaZ: «Solche Shows sind in einer Zeit, in der in Europa Krieg geführt wird, nicht angemessen.» Für kriegstraumatisierte Menschen in der Region Basel könne der Überflug der Patrouille Suisse verstörend sein. Raphael Fuhrer, Grossrat der Grünen, kritisierte zudem, dass mit den Überflügen ein unnötiges Risiko eingegangen werde und Unbeteiligte negativ betroffen seien.

Anlässlich des Tattoos fliegt die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse über Basel. Video: Dominik Plüss

Bei den Schaulustigen in der Innenstadt dominierte dann eher das bewundernde «OOOH» als das erschreckte «AAAAAH!». Gleiches gilt für die Premiere des Basel Tattoo, von der unser Reporter Markus Wüest überaus begeistert war. Am Tag danach wurde auf den sozialen Medien kräftig weitergestritten, wie **** (setzen Sie hier ein Adjektiv ein, das Ihnen entspricht) nun das Kampfjet-Display über der Stadt war. In diesem Punkt werden sich Fans und Gegner wohl nie finden.

Laute Motoren und viele Männer

Nicht jedermanns Sache sind auch die Biker Days in Basel. Seit sieben Jahren gibt es das Motorradfestival mittlerweile. Vom kleinen Event für Insider ist es inzwischen zu einem populären Grossanlass angewachsen. Mitte Woche haben wir mit Organisator Tom Buser gesprochen. Der Biker nahm Stellung zur Lärmkritik – und forderte für die Töfffahrer mehr Toleranz ein. Leben führe halt auch zu Lärm, meinte Buser im Interview.

Hunderte Biker unterwegs durch Basel. Video: Dominik Matt

Beim Besuch an den Biker Days stellte unsere Reporterin Raphaela Portmann dann fest: Dem Klischee der grimmigen Biker werden die Motorradfans nicht gerecht.

Zwei Paraden begeistern die Massen

Und am Samstag säumten Zehntausende Zuschauer für zwei Paraden die Strassen. Zuerst marschierten die Formationen des Tattoo durch die Stadt. Anschliessend führten auch noch Hunderte Biker ihre zumeist schweren Motorräder auf eine viel beachtete Parade durch Basel.

Sämtliche Bands des Basel Tattoo sowie 40 Gastformationen aus dem In- und Ausland nahmen an der Parade teil. Video: Dominik Matt

Es ist Sommer. Und es ist richtig was los in der Stadt! Und doch: Viele sind derzeit unterwegs in die Ferien. Am Euro-Airport war an diesem Wochenende Hochbetrieb. Man rechne für das gesamte Wochenende seit Freitag mit 87’600 Passagieren, sagte Sprecherin Manuela Witzig. Das sind rund 10’000 mehr als an den ersten beiden Juliwochenenden.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

