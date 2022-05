12’000 Blitze gezählt – Gewitter mit Starkregen und Hagel ziehen über die Schweiz Eine Gewitterfront hat vom Berner Oberland her Sturmböen, Blitz und Donner sowie zentimetergrosse Hagelkörner mit sich gebracht.

Blitzsalven entladen sich über den Alpen. (Archivbild) KEYSTONE/ARNO BALZARINI

Heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel sind am Sonntagabend über die Schweiz gezogen. Erste Gewitter gab es im Berner Oberland. Später zog die Front weiter über die Zentral- und Ostschweiz.

Die Gewitter brachten laut MeteoSchweiz über 12'000 Blitze und stellenweise Hagelkörner mit einen Durchmesser von mehreren Zentimetern. Davon betroffen war vor allem Sachseln OW. Sturmböen gab es in Visp VS und auf dem Pilatus mit 95 Kilometer pro Stunde.

Am meisten Niederschlag fiel in Interlaken BE mit 28,4 Millimeter. Zuvor waren die Gewitterzelle vor allem im Berner Oberland aktiv. Der Wetterdienst Meteonews berichtete von Gewitterzellen und Hagel zunächst in Adelboden und Interlaken im Berner Oberland.

Die SBB meldeten am späteren Abend eine Streckenunterbrechung wegen Unwetters im Berner Simmental zwischen Lenk und Zweisimmen.

Nach teilweise turbulenten Stunden seien nach wie vor Regengüsse unterwegs, teilte SRF Meteo kurz vor Mitternacht auf Twitter mit. Lokal seien auch weitere Gewitter unterwegs. Die Intensität nehme jedoch ab. In der zweiten Nachthälfte seien weitere Schauer und Gewitter möglich.

SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.