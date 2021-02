Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (links) hat andere Ansichten als sein Baselbieter Amtskollege Thomas Weber. Foto: Nicole Pont

Fehler passieren. Auch Politiker sind nur Menschen. Man muss auch nicht mit ihren Entscheiden einverstanden sein. Aber nach einem Jahr Pandemie darf man von Magistraten zumindest eine gehörige Portion Sensibilität erwarten. Darum waren auch die Reaktionen so heftig, als der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger zuerst die Aufzeichnung von Schnitzelbängg im Telebasel untersagt hat. Das ist kein einmaliger Ausrutscher.

Ab Mai, so die Hoffnung der Behörden, soll genügend Impfstoff vorhanden sein, um endlich die breite Masse an Impfwilligen mit zwei Dosen zu versorgen. Helfen sollen Apotheken und vor allem auch Hausärzte. Doch all die Mediziner, die beim Kampf gegen die Pandemie helfen sollen, werden ausgenützt. Mit ihrer Moral als Mediziner wird schamlos kalkuliert. Die Tarife sind so tief angesetzt, dass ein Hausarzt mit jedem Menschen, den er oder sie vor Corona schützt, Geld drauflegen muss.