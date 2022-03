Stefan Büsser zur Oscar-Ohrfeige - «Gewisse Witze mache ich nicht mehr, aber nicht aus Angst»

Herr Büsser, was ging Ihnen durch den Kopf, als sie die Oscar-Ohrfeige gesehen haben?

Ich habe die Oscars verschlafen und die Szene erst am Morgen auf Twitter entdeckt. Als Will Smith auf Chris Rock zuging, dachte ich, jetzt kommt eine abgesprochene Nummer, weil Will ja erst noch gelacht hat. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass das so wohl nicht geplant war.