Wochenduell: Tiger Woods – Gewinnt Tiger Woods nochmals ein Major-Turnier? Nach seinem Autounfall im Februar 2021 kehrte Tiger Woods vergangenes Wochenende mit der Teilnahme am US Masters in den Golfsport zurück. Mit dem Sieg klappte es dort jedoch nicht – ist dies auch in Zukunft der Fall? Darius Aurel Meyer Linus Schauffert

Über ein Jahr lang nahm Tiger Woods verletzungsbedingt an keinem Golfturnier mehr teil – nun ist er zurück. Foto: Keystone

Ja, wenn der Körper mitmacht, sind für Woods wieder die ganz grossen Siege möglich.

Tiger Woods hat es wieder einmal allen gezeigt. Er, der 2019 nach langer persönlicher Leidenszeit mit Sexskandalen und einer Reihe von Rückenoperationen auf die Tour zurückkam und mit seinem Sieg bei den Masters für das wohl grösste Comeback der Golfgeschichte sorgte, kehrt auch jetzt wieder auf höchst wundersame Weise zurück. Wieder bei den Masters in Augusta, wieder zu einem Zeitpunkt, da es nicht einmal die grössten Optimisten erwartet hätten. Nun gut, zum Sieg beim wichtigsten Major des Jahres reichte es ihm diesmal nicht – obwohl er sich diesen im Vorfeld des Turniers sogar zugetraut hatte.

Ein solcher hätte aber auch den Rahmen des eigentlich Möglichen gesprengt. 14 Monate sind seit dem schlimmen Autounfall verstrichen, bei welchem Woods fast sein Leben und in der Folge beinahe das rechte Bein verloren hatte. Die Nachwirkungen waren in Augusta unübersehbar. Am letzten von vier Wettkampftagen humpelte der 46-Jährige mehr, als dass er ging. Dass er die körperlichen Strapazen des Kurses überhaupt durchstehen konnte, zeugt von dem ungeheuren Willen, den er in sich trägt.

Dieser Wille ist es, der Woods so einzigartig macht. Aus jedem noch so tiefen Loch findet der Amerikaner einen Weg zurück. Und dass er es spielerisch draufhat, bleibt sowieso unbestritten. Sein Schlag sitzt wie eh und je. Den Cut der besten 50 nach dem zweiten Turniertag schaffte der Superstar als 19. locker. Insbesondere im ersten Durchgang zeigte er eine starke Leistung, blieb einen Schlag unter Par und liess die Fachwelt mit Staunen und seine Fans mit Träumen zurück. Zwar konnte er diese Leistung in der Folge nicht mehr abrufen: Am zweiten Tag kämpfte er mit dem Wind und danach mit seinen Kräften. Aber klar ist: Wenn der Körper mitmacht, dann sind für Woods wieder die ganz grossen Siege möglich.

Kommt hinzu, dass Woods wieder zum Publikumsliebling mutiert ist. Vergessen sind seine Skandale und Eskapaden, bei jedem Schlag, egal ob gelungen oder missraten, wird ihm frenetisch zugejubelt. Auch dies kann ein Faktor auf seinem Weg zurück nach ganz oben sein.

Der wichtigste Faktor ist aber Tiger Woods selbst. Niemand weiss so gut wie der 15-fache Major-Sieger, was es braucht, um wieder ein grosses Turnier zu gewinnen. Seine Klasse ist schlichtweg unerreicht. Dazu kommt seine nicht endende Leidenschaft für das Golf, die einfach nur eines ist: inspirierend. Darius Aurel Meyer

Nein, Woods hat täglich mit physischen Schmerzen zu kämpfen und die Zeit für eine vollständige Regeneration läuft ihm davon.

Es war das unbestrittene Highlight am diesjährigen Masters-Turnier in Augusta: Tiger Woods gab sein Comeback im professionellen Golfsport. Und das nicht mal 14 Monate nach seinem schweren Autounfall. Doch auch wenn der Wille des 46-Jährigen beeindruckt, ist ein Sieg an einem der vier grossen Golf-Turniere für ihn nicht mehr möglich.

Auf die Frage, ob er das Masters auf dem Augusta National nochmals gewinnen könne, antwortete Woods vor dem Turnierstart am 7. April trocken und selbstbewusst: «Ich kann.» Platz 47 mit 13 über Par wurde es schlussendlich für den 15-maligen Major-Sieger. Das ist unter Anbetracht der Umstände zwar beeindruckend, aber dennoch weit entfernt vom Sieger Scottie Scheffler, der zehn unter Par spielte.

Es gelang Woods in Augusta nicht, sein Niveau über die vier Runden konstant zu halten. Nach dem ersten Tag stand er noch auf Platz 10 und einige trauten ihm sogar die grosse Überraschung in Form eines Sieges zu. Doch die Euphorie wurde gebremst, als seine Resultate ab der zweiten Runde schlechter wurden.

Das überrascht nicht, denn die weiten Wege, welche die Golfer in Augusta zu Fuss zurücklegen müssen, waren vor allem für Woods eine grosse Herausforderung. Noch immer hat er täglich physische Schmerzen, die an seinen Kräften zehren. Dass dies während der vier langen Runden nicht völlig ausgeblendet werden kann, ist klar. Unklar ist jedoch, ob ihm ein Ausblenden dieser Schmerzen an kommenden Majors gelingen kann.

«Ich werde nie wieder das volle Programm spielen können. Es werden nur die grossen Events sein», sagte Woods am Sonntag. Das nächste Major, an dem er teilnehmen wolle, sei das Open in St. Andrews im Juli. Dass dieses Ziel erreichbar ist, hat Woods’ Auftritt am Masters gezeigt. Doch am Open den Sieg zu holen, ist, gerade weil Woods eben kaum Turniere zur Vorbereitung bestreiten wird, ein sehr schwieriges Unterfangen.

Hinzu kommt Woods’ Alter. Die Zeit für eine vollständige Genesung läuft ihm davon. Der US-Amerikaner ist im letzten Dezember 46 geworden, und ältere Major-Sieger gab es in der Geschichte nur zwei: Julius Boros gewann die PGA Championship mit 48, Phil Mickelson mit 50. Das macht einen 16. Major-Titel für Woods nicht unmöglich, zeigt aber, wie selten ein solcher in diesem Alter ist. Linus Schauffert

