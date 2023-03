Unentschieden gegen Slovan Bratislava

Am vergangenen Donnerstag kam der FCB zuhause trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 in der Conference League gegen Slovan Bratislava hinaus. Will er in die Viertelfinals, muss er das Rückspiel nächsten Donnerstag (18.45 Uhr) gewinnen. Doch vielleicht braucht er ja gerade diesen Druck. Mit dem Rücken zur Wand fühlt sich Rotblau in dieser Spielzeit nämlich wohl.