Wochenduell: Vor dem Karriereende – Gewinnt Beat Feuz noch einmal einen Klassiker? Der Emmentaler beendet seine Karriere im Januar nach seinen beiden Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel. Kann er eines davon nochmals gewinnen? Darius Aurel Meyer Benjamin Schmidt

Dreimal gewann Beat Feuz die Lauberhornabfahrt (hier 2020). Wird es dem Emmentaler im kommenden Januar ein viertes Mal gelingen? Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ja, Feuz wird alles daransetzen, dass sein Rücktrittsdrehbuch der Superlative in einem Happy End mündet.

«Irgendwann ist es einfach genug.» Es waren klare Worte, die Beat Feuz im Rahmen der montäglichen Pressekonferenz an die Öffentlichkeit richtete. Irgendwann ist es einfach genug. Genug des Verzichts, genug der Schmerzen, genug vor allem des Bangens um ein linkes Knie, das weniger Gelenk als vielmehr Verkörperung seines Willens war, das Unmögliche möglich zu machen.

Irgendwann ist es einfach genug. Je dreimal hat Feuz die Abfahrten am Lauberhorn und auf der Streif gewonnen, diese Monumente des Skisports. Er hat diese Strecken in sein Herz geschlossen, ihre Extreme, und es ist klar: Zum Abschluss seiner grossen Karriere will der 35-Jährige auf ihnen noch einmal allen zeigen, was in ihm steckt. Dann, ja dann ist genug.

Vor der Saison hat sich Feuz als «Klassiker-Jäger» bezeichnet und damit angedeutet, dass ihm Siege in Wengen und Kitzbühel von nun an wichtiger sind als der Gewinn des Abfahrtsweltcups oder eines weiteren Weltmeistertitels. Dementsprechend ist auch der Zeitpunkt des Rücktritts gewählt: Feuz verlässt die grosse Skibühne nicht etwa auf das Saisonende hin, auch nicht nach der WM-Abfahrt am 12. Februar. Er will dann abtreten, wenn es für ihn persönlich noch einmal um alles geht. Es ist ein Rücktrittsdrehbuch der Superlative, und Feuz wird alles daransetzen, dass es für ihn in einem Happy End mündet.

Drei Top-Ten-Ergebnisse in vier Abfahrtsrennen kann der Schangnauer diese Saison vorweisen, einen Podestplatz hat er noch nicht herausgefahren. Als Prognose für die beiden härtesten Abfahrtsstrecken der Welt, wo Erfahrung eine mindestens so zentrale Rolle spielt wie der Formstand, dürfen die bisherigen Saisonresultate indes nur eingeschränkt dienen. Vor zwei Jahren etwa reiste Feuz mit einem mickrigen dritten Rang in Gröden als Leistungsausweis im Gepäck nach Kitzbühel – und gewann just beide Abfahrten auf der Streif.

Es würde nicht verwundern, wenn ihm zum Abschied das gleiche Kunststück noch einmal gelingt. Der «Kugelblitz» verfügt bei genügend Erholungszeit auch im Alter von 35 Jahren noch über die nötigen körperlichen Voraussetzungen, um Siege einzufahren. Auf einen Start in der Abfahrt von Bormio verzichtet Feuz grippebedingt. Seinen Fokus legt er klar auf die beiden Lieblingsrennen, für sie spart er sich seine Kräfte auf. Ein letztes Mal verzichten, ein letztes Mal Schmerzen aushalten, ein letztes Mal bangen, ein letztes Mal jubeln. Dann ist es wirklich genug. Darius Aurel Meyer

Nein, Wengen und Kitzbühel erfordern volle Konzentration und optimale körperliche Verfassung. Beat Feuz kann beides nicht mehr an den Start bringen.

Es käme zweifelsohne einem Sportmärchen gleich, würde es Beat Feuz gelingen, seine Karriere mit einem Sieg bei einem Klassiker in Wengen und/oder in Kitzbühel beenden zu können. Und nun, wo der Berner der Welt das Ende seiner Laufbahn verkündet hat, fällt gewiss auch Druck ab von seinen Schultern. Durchaus möglich, dass ihn dies beflügeln könnte. Doch für einen Platz zuoberst auf dem Podest wird es dennoch nicht mehr reichen.

Keine Last mehr zu verspüren, kann in Feuz’ Situation auch zu seinem Nachteil werden. Die Abfahrten von Wengen und Kitzbühel sind die gefährlichsten der Welt. Insbesondere die Hahnenkammabfahrt erfordert unfassbare Konzentration. Mit dem Rücktritt im Hinterkopf muss sich Feuz fragen, ob er diese noch aufbringen kann. Winzigste Fehler können auf der vereisten Streif fatale Folgen haben. Feuz’ Abgang soll in einer Party enden, nicht im Drama.

Doch selbst wenn die Konzentration nicht das Problem sein sollte, braucht es andere Faktoren, um einen Klassiker gewinnen zu können. So etwa eine optimale körperliche Verfassung. Und diese bringt Feuz – das hat er auf der Pressekonferenz vom Montag selbst gesagt – einfach nicht mehr mit. Zu üppig ist seine Verletzungshistorie, zu sehr hat sein Körper gelitten. «Ich spürte im Konditionstraining und auf den Ski, dass sich mein Körper nicht mehr gleich anfühlt wie vor vier, fünf Jahren.»

Feuz mag der beste Abfahrer der letzten Jahre, ja sogar einer der besten der Geschichte sein. Doch auch der Trend spricht nicht für den Kugelblitz, der in der laufenden Saison – nach immerhin bereits vier absolvierten Abfahrtsrennen – noch nicht ein einziges Mal auf dem Treppchen stand. Platz fünf in Lake Louise ist seine Bestmarke. Feuz sagt selbst, dass er nicht mehr bei hundert Prozent ist. Die Konkurrenz ist dieses Jahr einfach schneller als er. Und das ist auch in Ordnung so, zumal die Abfahrts-Kristallkugel längst nicht mehr Priorität für ihn geniesst.

Die Klassiker im Januar werden für Feuz zum grossen Showdown. Die Bühne der Aufmerksamkeit wird ihm ohnehin gehören, die macht ihm keiner streitig. Sportlich wird es nicht mehr für den Sieg reichen, doch diesen hat Feuz auch nicht nötig, um würdevoll abtreten und seinen Ruhestand mit seiner Familie geniessen zu können. Benjamin Schmidt

