Die Wetterbilanz – Gewinner und Verlierer des Regensommers Für die einen ein Segen, für die anderen ein Fluch: Wer hat unter dem vielen Regen gelitten, und wer hat davon profitiert? Seraina Graf

Mit 196 Millimetern fiel in Basel diesen Juli mehr als doppelt so viel Niederschlag wie in den letzten Jahren, und die Sonne zeigte sich ein Viertel weniger. Nicht nur unsere Vitamin-D-Speicher haben unter den fehlenden Sonnenstunden gelitten. Welche Spuren hat das feuchte Wetter auch noch hinterlassen?

Verlierer

Platz 1

Leeres Schwimmbad. Nur in den zwei Spitzenwochen besuchten über 50’000 Gäste die Gartenbäder. Foto: Elena Monti

Es liegt auf der Hand: Bei Regen und kühlen Temperaturen sind Freibäder nicht die beliebteste Freizeitattraktion. Seit 2014 seien im Vergleich keine ebenso schlechten Zahlen verzeichnet worden wie in diesem Sommer, erklärt Peter Portmann, Leiter der Bäder und Kunsteisbahnen in Basel-Stadt. Als Verursacher dieser schlechten Besucherbilanz sieht Portmann ausschliesslich die nass-kühlen Wetterverhältnisse. «Die Pandemie hat in Bezug auf die Besucherzahlen kaum eine wichtige Rolle gespielt, wir konnten die Badegäste ohne Einschränkungen einlassen», sagt er.