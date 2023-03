Warnstreik in Deutschland – Gewerkschaften drohen mit hartem Arbeitskampf Die grösste Verkehrsblockade seit 31 Jahren wurde mehrheitlich mit Verständnis aufgenommen. Das könnte sich aber ändern, falls sich der Konflikt zuspitzt. Dominique Eigenmann aus Berlin

Stillstand: Gewerkschafter vor geparkten Stadtbussen in Gelsenkirchen. Foto: Martin Meissner (AP/Keystone)

Am Montag standen in Deutschland alle Fernzüge, so gut wie alle Flugzeuge und viele Regionalzüge still – in der Hälfte der Bundesländer zudem auch Busse und Bahnen des Nahverkehrs. 380’000 Fluggäste waren von der Blockade betroffen, Hunderttausende Bahnreisende, zudem Millionen von Berufspendlerinnen und -pendlern. Die Swiss strich 42 Flüge ab Zürich und Genf; nur nach Berlin, Dresden und Hamburg starteten einige Flugzeuge. In Städten wie Basel war der Grenzverkehr beeinträchtigt.