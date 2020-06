56-jähriger Mann festgenommen – Gewaltdelikt in Pratteln: 24-jährige Frau tödlich verletzt Eine junge Frau wurde am Samstagmittag Opfer eines Gewaltdelikts. Die Baselbieter Polizei hat einen 56-jährigen Mann festgenommen.

Die Baselbieter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kantonspolizei Baselland

Eine 24-jährige Frau wurde am Samstagmittag in Pratteln Opfer eines Gewaltdelikts. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, sei die Frau kurze Zeit später verstorben. Eine «dringend verdächtigte Person» konnte noch in der Wohnung an der Muttenzerstrasse, in der sich das Delikt offenbar ereignete, festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 56-jährigen Mann.

Das Motiv ist noch unklar. «Der genaue Tathergang ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft.» Weitere Informationen könnten zurzeit nicht gemacht werden.

Augenzeugen berichten gegenüber den Sender «Telebasel» von Schreien zwischen einem Mann und einer Frau. Die Strasse beim Tatort sei abgesperrt, vor Ort befinde sich ein Grossaufgebot von Polizei und Ambulanzen. Forensische Mitarbeiter würden den Tatort absuchen. Eine Person – aller Wahrscheinlichkeit nach der 56-jährige Mann - sei in Handschellen abgeführt worden.

(kha)