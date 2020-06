Einsatz gegen den Frauenstreik – Gewalt-Machos kriegen freie Bahn, Frauen eine Busse Die Basler Polizei lässt regelmässig illegale Demos gewähren, um eine Gewalteskalation zu verhindern. Doch wenn eine Handvoll Frauen auf die Strasse geht, greift die Staatsmacht plötzlich durch. Nina Jecker

Bis zu 300 Frauen begehen den Jahrestag des Frauenstreiks 2019 – und sehen dabei kein bisschen gefährlich aus. Foto: Pino Covino

Sonntagnachmittag – rund hundert Frauen blockieren an einer illegalen Demo zum Frauenstreik die Johanniterbrücke in Basel. Auf einmal kesseln Polizisten in Vollmontur die Demonstrantinnen von beiden Seiten her ein. Es gibt keinen Weg aus der Situation, man kann den Zug nicht mehr auflösen. Die Frauen werden kontrolliert, fotografiert und mit 100 Franken gebüsst.