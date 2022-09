Ersatzwahl in Ormalingen – Gewählt wurde: Niemand! In der Baselbieter Gemeinde fand sich am Sonntag keine Mehrheit für ein neues Mitglied des Gemeinderats. Am 27. November wird ein zweiter Wahlgang nötig. Thomas Gubler

In Ormalingen will niemand Gemeinderat werden; weit und breit ist kein Personal in Sicht. Foto: zVg

«Stimmen haben erhalten: Diverse.» So lautet das Protokoll der Gemeinderatsersatzwahl in Ormalingen. Gewählt wurde am Sonntag niemand. Es gab aber auch keine Kandidatinnen und Kandidaten. Und offenbar hat auch niemand so viele Stimmen erhalten, dass es der Erwähnung würdig war. Dabei wäre es wohl selten so einfach gewesen, Gemeinderat oder Gemeinderätin zu werden in einer Gemeinde mit 2300 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Gerade mal 72 Stimmen hätte man dafür erzielen müssen. So tief lag nämlich das absolute Mehr. Obschon die Stimmbeteiligung in Ormalingen bei den eidgenössischen Vorlagen mit über 800 Stimmenden fast 50 Prozent betrug, legten nur 423 bei den Gemeinderatswahlen einen Zettel ein. Und davon waren erst noch 280 leer oder ungültig. Womit gerade mal 143 gültige Stimmen übrig blieben.

Somit werden die Ormalinger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf den zweiten Wahlgang am 27. November vertröstet. Dann ist gewählt, wer am meisten Stimmen erhält. Die Nachwahl wurde nötig, weil Gemeindepräsidentin Verena Schürmann auf Ende Jahr zurückgetreten ist. Entsprechend muss Ende November auch noch ein neues Gemeindepräsidium gewählt werden.

Die Wahl geschafft haben hingegen Véronique Caviezel in die Planungskommission und Reto Schär in die Sozialhilfebehörde.

