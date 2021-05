In Zukunft werden noch mehr Menschen aufgrund einer Demenzerkrankung Hilfe benötigen. Foto: Reto Oeschger

Der Fokus der Gesundheitspolitik liegt aktuell auf der Pandemiebekämpfung. Das ist richtig. Es gibt aber auch weitere Bedrohungen der Gesundheit unserer Bevölkerung. Zwei möchte ich erwähnen: Demenzerkrankungen wie Alzheimer und Antibiotika-Resistenzen. Der Bundesrat müsste mit Entschlossenheit gegen diese Bedrohungen vorgehen. Er tut das nur ungenügend.

In der Schweiz leben rund 128’000 an Demenz erkrankte Menschen. Jährlich kommen ca. 30’000 Neuerkrankungen dazu. Für die Betroffenen und ihre Familien führt die Alzheimerkrankheit zu sehr schwierigen Lebenssituationen. Psychisch und physisch kommen Angehörige an ihre Grenzen. Viele schaffen es nicht mehr, ihre Lieben zu Hause zu pflegen und zu betreuen. Heimaufenthalte werden nötig. Erspartes muss aufgebraucht werden, und auch der Staat finanziert mit.