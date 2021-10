Basler Spitäler sind irritiert – Gesundheitsexperte findet: OPs in Deutschland lohnen sich Uniprofessor Stefan Felder hat nachgewiesen, dass die Basler Krankenhäuser die zweitteuersten der Schweiz sind. Sein Tipp: Neue Hüftgelenke könnte man sich in Lörrach einsetzen lassen. Leif Simonsen

Ein neues Hüftgelenk kostet gemäss Gesundheitsökonom Stefan Felder in Basel rund 16’800 Franken. Das Kreiskrankenhaus Lörrach verlangt dafür weniger als die Hälfte. Foto: Nicole Philipp

Die Gesundheitskosten in Basel-Stadt sind schweizweit die höchsten. Im Schnitt kosten die Baslerinnen und Basler die Krankenversicherungen jährlich über 5000 Franken. Grund dafür sind nicht zuletzt die teuren Spitäler. Wie die soeben veröffentlichte Publikation des Basler Uniprofessors Stefan Felder zu den schweizerischen Gesundheitskosten aufzeigt, sind die für die Operationskosten massgebenden Baserates in Basel-Stadt die zweithöchsten nach Genf. Im Schnitt liegt dieser Tarif in Basel-Stadt bei 10’104 Franken – Schlusslicht Appenzell Innerrhoden hat eine durchschnittliche Baserate von 9095 Franken. Der exakt gleiche Eingriff kostet also in der Ostschweiz zehn Prozent weniger als am Rheinknie. Felder kommt zum Schluss, dass selbst unter Berücksichtigung der höheren Schweizer Löhne solch hohe Kosten nicht zu rechtfertigen sind.