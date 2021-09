Regio Basiliensis für Zusammenarbeit – Gesundheit im Dreiland koordinieren Basel, Südbaden und das Elsass wollen die Lehren aus der Pandemie ziehen. Thomas Dähler

Für neue Kooperationsprojekte im Dreiland: Wolfgang Dietz, Pascale Schmidiger, Beat Jans (von rechts). Foto: zvg

Die Gesundheitskooperation im Dreiland soll verstärkt werden. Diese Forderung wurde an der Generalversammlung der Regio Basiliensis in Saint-Louis gestellt. Herausforderungen wie die Corona-Pandemie müssten künftig besser bewältigt werden können. Kathrin Amacker, Präsidentin der Regio Basiliensis, sagte, gemeinsame Positionen seien erfolgversprechend: «Es ist uns gelungen, in Bern, Paris, Berlin und Brüssel auf die spezielle Situation und die Bedürfnisse der Grenzregionen aufmerksam zu machen.»

Weiter nach der Werbung

Neue Chancen für das Dreiland eröffnet nach Ansicht der Regio Basiliensis auch die Zusammenführung der französischen Departemente Haut-Rhin und Bas-Rhin zur neuen Collectivité européenne d’Alsace. An einer Podiumsdiskussion erörterten der Basler Regierungspräsident Beat Jans, der Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz und Pascale Schmidiger, Maire von Saint-Louis, weitere mögliche Kooperationsfelder in Bereichen wie der erneuerbaren Energie, der Förderung der Mehrsprachigkeit oder des grenzüberschreitenden Verkehrs.

Thomas Dähler ist Redaktor und Mitglied des BaZ-Teams Politik. Er ist studierter Geograf und seit 1980 journalistisch aktiv.

Fehler gefunden?Jetzt melden.