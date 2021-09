Von Kopf bis Fuss: Colon-Hydro-Therapie – Gesund und schön dank Darmspülung? Während manche darauf schwören, warnen andere vor der Zerstörung des Darmgleichgewichts. Was die beliebte Kur der Stars tatsächlich taugt. Silvia Aeschbach

Schönheit von innen: Die Colon-Hydro-Therapie verspricht einen Schönheitsbooster – dank Detox. Foto: Getty Images

Das Wetter war für einmal angenehm, als ich kürzlich auf der Terrasse eines Restaurants auf meine Begleitung wartete. Rechts neben mir sassen zwei alterslose Damen, deren Gesichter zur Hälfte von den dunkel getönten Gläsern ihrer Sonnenbrillen verdeckt waren. Während ich die Speisekarte studierte, schnappte ich auf, wie eine der beiden von ihrem Wellnessaufenthalt in einem Fünfsternehotel in Südtirol erzählte und von der «unglaublichen Erfahrung», die sie mit einer Colonspülung gemacht habe. Sie erzählte dies auf solch enthusiastische Art, dass man hätte meinen können, diese Therapie habe bei ihr eine Art Bewusstseinserweiterung ausgelöst. «Endlich bin ich meine schädlichen Schlacken losgeworden», schwärmte sie. «Und schau», sie lehnte sich über den Tisch zu ihrer Freundin, «meine Haut sieht so prall aus wie nach meiner letzten Hyaluron-Unterspritzung».