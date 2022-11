Für Rehabilitation unersetzlich – Gesünder dank Geige und Co.: Kunst als Therapie Kreativtherapien setzen an einem ganz anderen Ort an als rein physische Therapien. Durch den Klang von Musik kann auf körperlicher und geistiger Ebene viel passieren, ebenso beim Malen. Stephanie Weiss

Bei ihr findet so mancher Patient einen neuen Weg im Umgang mit dem eigenen Handicap: Musiktherapeutin Mireille Lesslauer. Foto: zvg

Wenn nach einem schweren Unfall oder aufgrund einer gravierenden Krankheit die Wirbelsäule oder das Hirn geschädigt ist, beginnt für die Betroffenen ein langer Weg der Rehabilitation. In einem ersten Schritt werden Patientinnen und Patienten mit einer Querschnittlähmung oder einer Hirnverletzung im Akutspital behandelt. Nach der Verlegung ins REHAB Basel beginnt der Rehabilitationsalltag, der von harter Arbeit und Selbstdisziplin geprägt ist.

Zu einer ganzheitlichen Rehabilitation gehören neben den klassischen Therapien wie Physio-, Ergo- und Logotherapie auch Kreativtherapien wie Kunst- und Maltherapie, Musik- und Rekreationstherapie sowie tiergestützte Therapie. Für einen ganzheitlichen Rehabilitationsansatz braucht es diese breite Therapiepalette.

«Die Kreativtherapien sprechen mit ihren unzähligen Möglichkeiten vielfältige Fähigkeiten und Begabungen im Menschen an. Sie orientieren sich weniger streng an einer zu erbringenden Leistung, sondern schaffen Erfolgserlebnisse und Motivation. Wer sich hier einlassen kann, dem eröffnet sich ein neues Feld von Wahrnehmungen mit allen Sinnen, ein neues Lernfeld für ungeahnte Skills und oftmals auch ein neuer Weg im Umgang mit dem eigenen Handicap», bringt es PD Dr. med. Margret Hund-Georgiadis, Chefärztin und medizinische Leiterin, auf den Punkt.

Erfolge lassen sich auf den Alltag übertragen

Zu den künstlerischen Therapien gehört etwa die Musiktherapie. Musik ist für viele Menschen wichtig und kann als Therapie mehrere Ziele erreichen.

«Jeder Mensch bringt seine Musik mit. Deshalb hat die Musiktherapie stark mit der Person zu tun», erklärt Musiktherapeutin Mireille Lesslauer. «In der Musiktherapie nutzen wir die Musikperzeption und -produktion als Ressource unserer Patientinnen und Patienten, um in einer gemeinsam gestalteten Handlung aktiv zu werden.» Diese Aktivität könne das Ziel der Therapie sein und sei immer in einen grösseren Sinnzusammenhang eingebettet. «Zudem erhalten die Patientinnen und Patienten ein akustisches Feedback von dem, was sie machen. Sie hören ihre Bewegung, und das ist ein wichtiger Faktor.»

Jede Bewegung sorgt für Töne: «Patientinnen und Patienten erhalten hier jeweils ein akustisches Feedback von dem, was sie machen», sagt Therapeutin Mireille Lesslauer. Foto: zvg

Über die Inhalte der Musiktherapie spricht sich Lesslauer mit ihren Patientinnen und Patienten ab. Sie steht in Kontakt mit anderen Therapeutinnen im Haus und nimmt bei Bedarf auch einmal etwas in der Musiktherapie auf, das bereits in einer anderen Therapie Thema ist.

Eine weitere ressourcenorientierte Therapie ist die Kunst- und Maltherapie, welche über das kreative Tun und Probehandeln am Bild oder Werk einsetzt. Der künstlerische Prozess hilft, spielerisch vorhandene Ressourcen zu stärken und neue Perspektiven und Sichtweisen zu ermöglichen.

Patientinnen und Patienten machen mithilfe der therapeutischen Begleitung Erfahrungen und erzielen Erfolge, die sich auf den Alltag übertragen lassen. «Bei der Kunst- und Maltherapie geht es nicht darum, ein Kunstwerk zu schaffen, sondern die innere Welt sicht- und erfahrbar zu machen. Unser Ziel ist es, vorhandene Ausdrucksmöglichkeiten wahrzunehmen, zu fördern, weiterzuentwickeln und zu integrieren», erklären Sabine Marx und Cornelia Lorant-Wunderli, Kunsttherapeutinnen am REHAB Basel. Das Malen und Gestalten kann bei Traumaverarbeitung, Sinnfindung und Lebensfreude unterstützend wirken.

