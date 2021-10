Notstand in den Spitälern – Gesucht: Pflegepersonal – fast 6000 Stellen sind unbesetzt Die Situation im Gesundheitswesen ist prekär. Das Interesse an den Jobs ist zwar gross – doch der Nachwuchs wird oft verheizt und steigt wieder aus. Fabienne Riklin-Truninger , Simone Luchetta

Pflegende sind überlastet, erschöpft und auch frustriert. Viele steigen aus dem Beruf aus. Foto: Keystone

In keiner Branche gibt es so viele offene Stellen wie im Gesundheitswesen. Neueste Zahlen zeigen: 5761 Jobs in der Pflege sind derzeit unbesetzt. Ein Höchststand. Im selben Zeitraum 2019 waren es noch 4716, Anfang desselben Jahres nur 3626. Ausgewertet hat die Daten die Firma x28. Deren Jobsuchmaschine findet praktisch alle offenen Stellen, die auf den Websites der Arbeitgeber ausgeschrieben sind.

Wie konnte es so weit kommen? Pflegende sind überlastet, erschöpft und auch frustriert. Hat die Bevölkerung am Anfang der Corona-Krise als Dank noch geklatscht, heisst es jetzt nur noch: Macht einfach weiter! Seit über 30 Jahren arbeitet zum Beispiel Sandra H.* mit Herzblut als Pflegefachfrau. Frühdienste, Spätdienste und Überstunden machen ihr nichts aus. Doch die aktuelle Situation setzt ihr zu. «Mit jeder Welle hatten wir gehofft, dass unser Team aufgestockt wird. Doch nichts ist passiert», sagt Sandra. «Jetzt stehen wir vor der vierten Welle und sind weniger Mitarbeitende als bei der ersten.» Sandra hat noch wenige Jahre bis zur Pension. Könnte sie es sich finanziell leisten, würde sie schon heute kündigen.