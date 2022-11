Eva Herzog erklärt, sie kandidiere für den Bundesrat. Foto: Franziska Rothenbühler

Ja, Eva Herzog wäre eine gute Bundesrätin. Die Baslerin bringt alle Eigenschaften mit, die es für die anspruchsvolle Herausforderung in der Landesregierung braucht. Sie hat in der Kantonsregierung über eine lange Zeit erfolgreich gearbeitet, sie kennt sich in vielen Dossiers aus, sie weiss, wie die Politik in Bern funktioniert, sie spürt den Puls der Bevölkerung, ist offen und dazu fähig, Machbares zu realisieren.