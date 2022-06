Bau des Rheintunnels braucht Platz – Gesucht: Ersatzfläche für Dreirosenanlage Etwa zehn Jahre bleiben Basel, um sich auf die Grossbaustelle bei der Dreirosenanlage vorzubereiten. Ein Städtebau-Experte hat aufgezeigt, was bis dahin vorgekehrt werden kann. Thomas Dähler

Bei Jung und Alt beliebt: Die Dreirosenanlage heute. Foto: Nicole Pont

Die Einfahrt in den geplanten Rheintunnel aus Richtung Frankreich hat es in sich: Die heute belebte Dreirosenanlage wird in rund zehn Jahren während einiger Zeit der Bevölkerung grösstenteils nicht zur Verfügung stehen, weil das Terrain für die Bauarbeiten benötigt wird. Städtebau-Experte Rainer Klostermann hat an einer Informationsveranstaltung des Bundesamts für Verkehr (Astra) kürzlich aufgezeigt, wie die Zeit bis zum Baubeginn genutzt werden könnte und welche Chancen sich für die Dreirosenanlage und deren Umgebung nach Fertigstellung der Tunneleinfahrt bieten.