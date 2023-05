Umfrage: Genuss in luftiger Höhe – Gesucht: Die schönsten Rooftop-Bars der Region Basel Die Sonne scheint und lädt ein zum Essen und Trinken im Freien. Wo lässt sich dabei die tollste Aussicht geniessen? Verraten Sie uns Ihre Lieblingsdachterrasse! Dorothea Gängel

Wer keine eigene Dachterrasse hat, findet seinen Lieblingsplatz in luftiger Höhe eben woanders. Foto: Madeleine Schoder

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, hält man sich am liebsten im Freien auf. Wer einen schönen Platz für einen coolen Drink oder einen feinen Snack an der frischen Luft sucht, dem bieten sich dafür in Basel unzählige Möglichkeiten.

Hinterhöfe, Parks, Aussenterrassen oder Buvetten – wer die Wahl hat, hat die Qual. Doch manchmal liegt das grösste Glück gar nicht in unmittelbarer Sichtweite. Daher möchten wir einmal den Blick in die Höhe richten – zu den verborgenen Paradiesen auf den Dächern unserer Stadt.

Und wir fragen Sie: Welche Dachterrasse in Basel und der Region ist Ihr Favorit? Wo lässt es sich fern vom Lärm der Strasse am schönsten in die Ferne schweifen?

Schreiben Sie uns an wettbewerb@baz.ch, wo wir Ihre Lieblings-Location finden! Einsendeschluss ist Sonntag, 4. Juni, 16 Uhr. Die Top Ten unserer Leserinnen und Leser stellen wir Ihnen dann in einer der nächsten Ausgaben vor.

