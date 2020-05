Von Passanten getrieben – Gestresste Entenfamilie flüchtet mit Sprung von Mittlerer Brücke Eine Gänsesäger-Mutter hat sich mit ihren Küken in der Innenstadt verirrt. Zahlreiche Passanten trieben die Tiere zum Rhein, wo sich die Mutter nur noch mit einem waghalsigen Sprung retten konnte. Die Küken blieben zurück. Alexander Müller

Eine Entenfamilie irrt durch die Basler Innenstadt. Am Schluss springt die Mutter von der Mittleren Brücke. Video: Pino Covino

Am Ende waren viele Passanten geschockt, dabei wollten sie nur helfen: Eine Entenmama springt von der Mittleren Brücke in den Rhein und lässt einen Teil ihrer Küken zurück. Die Gänsesäger irrten zuvor durch die Basler Innenstadt. Ihren Marsch über den Marktplatz beobachteten am Sonntag viele Passanten. Sie begleiteten – oder je nach Sichtweise: trieben – die Tiere in Richtung Rhein. An der Schifflände steuerten die Enten die Mittlere Brücke an.