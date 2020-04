Maturanden im Ausnahmezustand – Gestresst und überfordert Eine grosse Mehrheit der Gymnasiasten und Gymnasiastinnen fühlt sich aufgrund des während der Corona-Pandemie ausgefallenen Präsenzunterrichts schlecht auf die Maturitätsprüfung vorbereitet. Sie fordern einen Verzicht auf die Prüfung. Dina Sambar

Anstatt mündlichen und schriftlichen Maturitätsprüfungen sollen Erfahrungsnoten als Abschluss zählen (Symbolbild). Foto: Keystone

Es ist ein Prüfungsmarathon, der insgesamt fast 30 Stunden dauert. In weniger als zwei Wochen hätten in Basel die Maturitätsprüfungen beginnen sollen. Doch noch immer haben die betroffenen Schüler keine Ahnung, ob, wann und wie sie stattfinden. Alle warten seit Wochen auf den Entscheid des Bundes. Das Basler Erziehungsdepartement möchte keine Prüfungen, hat den Start aber vorsorglich auf den 20. Mai verschoben.

«Für mich ist das eine extreme Stresssituation. Die Maturitätsprüfung ist eine wichtige Prüfung», sagt Gymnasiastin Eslem Demirel. Bei der gesamten Debatte habe niemand danach gefragt, wie es den Direktbetroffenen dabei ergehe. Doch das wollen die Basler Maturanden nicht mehr «taten- und wortlos» hinnehmen. Trotz der ausbleibenden Frage geben sie nun eine Antwort: Ein grosser Anteil der Maturanden fühlt sich aufgrund der Umstände nur ungenügend auf die Maturitätsprüfungen vorbereitet. «Die meisten sind überfordert und haben zu Hause nicht die idealen Bedingungen, um zu lernen», sagt Eslem Demirel. Diese Aussage beruht nicht auf Bauchgefühl. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus allen fünf Basler Gymnasien hat sie eine Umfrage zusammengestellt. Schon nur dass fast 400 der rund 600 Maturanden innert kürzester Zeit daran teilgenommen haben, zeigt, wie dringlich das Thema für sie ist.

Besorgte Rektoren

Eine grosse Mehrheit (84 Prozent) gibt an, dass sie im Fernunterricht schlechter lernen als bei normalem Präsenzunterricht. Sie können sich zu Hause weniger gut konzentrieren und auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten (68 Prozent). Jeder siebte Maturand kann sich unter diesen Umständen gar nicht konzentrieren. Und fast ein Drittel sind technisch nicht ausreichend ausgerüstet. Auch gesundheitliche Bedenken spielen eine Rolle. Eslem Demirel plädiert dafür, dass man in dieser «Ausnahmesituation eine Ausnahme macht und die Prüfungen absagt». Das sehen fast 80 Prozent ihrer betroffenen Mitschüler ebenso. Der Abschluss solle aufgrund der Noten der letzten zwei bis vier Semester zustande kommen. Nur gerade 3,5 Prozent wünscht sich reguläre mündliche und schriftliche Prüfungen zu den Erfahrungsnoten.

«Mit dieser Umfrage wollen wir zeigen, unter welchen Umständen wir lernen müssen, wie wir uns fühlen und was wir wollen», sagt Eslem Demirel, die diese Umfrage ins Leben rief, um auch den Stimmen der Maturandinnen und Maturanden Gehör zu verschaffen. Das ist zumindest teilweise gelungen: «Es haben sich Rektoren gemeldet, die diese Resultate besorgniserregend finden. Sie haben erkannt, wie schwierig die Situation für die Schüler ist», sagt die Maturandin.

Auch Erziehungsdirektor Conradin Cramer hat geantwortet. In einer Mail zeigt er sich erfreut über die Initiative, welche ihm ein hilfreiches und differenziertes Stimmungsbild vermittle. Darin bestätigt er, dass das Erziehungsdepartement wegen der aussergewöhnlichen Lern- und Lebensumstände während der Pandemie auf die Abschlussprüfungen an den Gymnasien und an der Fachmaturitätsschule verzichten möchte. Das letzte Wort hat jedoch der Bund. Dessen Antwort wird am Mittwoch erwartet.