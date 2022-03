Flughafen Zürich – Gestrandete Chinesen treten Flug nach Shanghai an Fast alle der 100 gestrandeten Passagiere, die von São Paolo nach China fliegen wollten, konnten weiterreisen. Nur zwei mussten unfreiwillig in Kloten bleiben.

Seit Sonntag waren die Chinesen am Flughafen Zürich gestrandet – nun konnten sie weiterreisen. Archivbild: Tamedia

Fast alle der rund 100 chinesischen Flugpassagiere, die am Sonntag auf dem Flughafen Zürich gestrandet waren, konnten am Donnerstag in ihre Heimat fliegen. Der Swiss-Flug LX188 hob um 11.01 Uhr in Richtung Shanghai ab. Die Fluggesellschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung von «24 Heures».

Zwei Personen konnten den Weiterflug jedoch nicht antreten, wie die Fluggesellschaft weiter mitteilte. Diese wurden vor dem Abflug positiv auf das Coronavirus getestet und konnten daher am Donnerstag nicht transportiert werden.

Die Gruppe kam am Sonntagvormittag aus São Paulo nach Zürich und wollte am Abend weiterfliegen. Doch zwischenzeitlich hatten die Behörden in Shanghai einen kurzfristigen generellen Corona-Lockdown verordnet. Daraufhin annullierte die Swiss den Flug.

Lockdown in 25-Millionen-Metropole Shanghai gesteht überraschend Fehler in der Corona-Bekämpfung ein Den Passagieren wurde angeboten, nach São Paulo zurückzufliegen, was sie aber nicht wollten. Da es sich um Transitpassagiere handelte, durften sie den Flughafen zunächst nicht verlassen und mussten am Gate übernachten. Am Dienstag konnte ihnen angeboten werden, in einem Hotel in Flughafennähe zu schlafen.

