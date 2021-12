Verschärftes Einreiseregime – Gestrandet auf den eigentlich paradiesischen Kapverden Ein Aargauer Paar hat sich auf den Ferieninseln mit Corona angesteckt. Damit steckt es auch nach Ablauf der Isolation im Atlantischen Ozean fest. Schuld ist das neue Einreiseregime der Schweiz. Simone Rau

Beliebtes Ferienziel: Die Inselgruppe Kapverden vor der Nordwestküste Afrikas. Foto: zvg

Mitte November landen Anna Bürgi und Martin Tobler (Namen geändert) auf den Kapverden. Auf der Inselgruppe im Atlantischen Ozean besteigen sie in den nächsten drei Wochen einen Vulkankrater, sie schnorcheln mit Schildkröten, surfen, besuchen ein Filmfestival, lernen Einheimische kennen.

Kurz vor ihrem Rückflug in die Schweiz ändert der Bundesrat das Einreiseregime. Neu brauchen alle – auch Geimpfte und Genesene – einen negativen PCR-Test. Also lässt sich das Paar für die Heimreise am 4. Dezember auf das Coronavirus testen. Genau ab dann gilt das neue Einreiseregime.