Im Kulturhaus Cheesmeyer in Sissach – Gesprächsreihe mit Ueli Mäder Der Kulturverein Cheesmeyer lädt mit dem in Sissach verwurzelten Soziologen Ueli Mäder zu einer Gesprächsreihe ein. Zur Einstimmung dient das Buch «Haben oder Sein» von Erich Fromm. Tobias Burkard

Im Kulturhaus Cheesmeyer in Sissach findet die Gesprächsreihe mit Ueli Mäder statt. Foto: Kostas Maros

Für eine friedliche Welt: Der in Sissach aufgewachsene Soziologe Ueli Mäder lädt zu einer neuen Gesprächsreihe im Kulturhaus Cheesmeyer. Wie sieht eine friedliche Welt aus: global, regional, persönlich? Mäder wird musikalisch begleitete Gespräche an der Hauptstrasse 55 in Sissach moderieren. Diese finden jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 19 bis 20.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet 15 Franken.

Zum Start am 27. Oktober wird Erich Fromms Buch «Haben oder Sein» besprochen: Welche Alternativen regt Fromm zum Streben nach materiellem Wachstum an? Zu den Gästen wird unter anderem ein Religionswissenschaftler gehören.

WM in Katar und Krieg in der Ukraine

Am 24. November wird es um die WM in Katar gehen: Verbindet der Sport auch hier, trotz der anhaltenden Kritik am Gastgeberland? Zu den Gästen gehören Daniel Woker (Alt-Botschafter), Walter Mundschin (ehemaliger FCB-Spieler) und Wolfgang Bortlik (Schriftsteller).

Weiter geht es am 15. Dezember mit einem Gespräch um die Hintergründe des Krieges in der Ukraine: Historisches Wissen soll helfen, den russischen Angriff gegen die Ukraine besser zu verstehen. Mit dabei wird unter anderen der Historiker Frithjof Benjamin Schenk von der Universität Basel sein.

Weitere Informationen zu der Gesprächsreihe finden sie unter https://cheesmeyer.ch.

