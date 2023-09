Gesprächsreihe im Sissacher Cheesmeyer – «Wir brauchen Wachstumsunabhängigkeit» Ein Kapitalismus, der aus allem Profit schlägt, überbordender Fleischkonsum, Bundesgelder, die falsche Anreize vermitteln – eine Debatte, eine Utopie zum Thema Post-Wachstum. Daniel Aenishänslin

Ariane Rufino, Evelyn Markoni, Irmi Seidl und Ueli Mäder (von links) debattierten im Sissacher Kulturhaus Cheesmeyer das Post-Wachstum. Foto: Daniel Aenishänslin

Vielleicht sind dies nicht die Worte, die man von einer Ökonomin erwarten würde: «Seit 15 Jahren beschäftige ich mich verstärkt mit dem Thema Wirtschaftswachstum, weil ich gesehen habe, dass wir die Umweltprobleme nicht lösen werden, wenn wir die Wachstumsfrage nicht angehen.»

Irmi Seidl ist Professorin an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf. An diesem Abend Gast im Sissacher Kulturhaus Cheesmeyer in der Gesprächsreihe «Für eine friedliche Zukunft» von Moderator Ueli Mäder. «Wir brauchen Wachstumsunabhängigkeit», so Seidl.

Ökologisch und sozial gerecht

Die Runde mit Musikerin und Umweltaktivistin Ariane Rufino sowie Ernährungssoziologin Evelyn Markoni beschäftigte sich mit Post-Wachstum und wie dieses ökologisch und sozial gerecht sein könnte. «Wir beschäftigen uns sehr stark damit, wie wir unser Ernährungssystem transformieren», sagte Markoni, die an der Berner Fachhochschule doziert.

Markoni plädierte dafür, unsere Ernährung nach Nachhaltigkeitszielen gestalten. 52 Kilo Fleisch konsumierten Herr und Frau Schweizer jährlich. Zuviel sagt Evelyn Markoni: «Wir müssen über die wahren Kosten von Lebensmitteln diskutieren, die Umweltkosten darin abbilden.»

Man könne mit wesentlich weniger ein gutes Auskommen haben, als wir uns gewohnt seien, brachte Ariane Rufino ein. Ein sechsjähriger Aufenthalt in Brasilien, in der Agglomeration von Rio de Janeiro, habe sie das gelehrt: «Wir nutzten einen Ziehbrunnen, bauten Maniok an, besassen weder Auto noch Kommunikationsmittel.»

Qualitätssprung, aber ein kleinerer

Problematisch sei, dass der Kapitalismus es verstehe, aus allem Profit zu schlagen, führte Irmi Seidl an. So sei etwa das Angebot von Bioläden in die Regale von Grossanbietern gewandert. Zwar sei damit eine Verbesserung einhergegangen, doch wäre der Qualitätssprung grösser, hätte man das Angebot in seiner Ursprünglichkeit belassen. «Wir müssen Dinge wieder aus dieser kapitalistischen Verwertung herausholen», sagte Seidl.

Moderator Ueli griff die Kapitalismuskritik auf. Es bestehe stets die Gefahr, dass mit Warenmengen gespielt werde, sie zurückbehalten würden, um Engpässe und damit Preiserhöhungen zu erwirken. Ein anderer Ansatz sei den Bäuerinnen und Bauern auf zehn Jahre hinaus Absatz und Preise zu garantieren. «Wenn wir mehr Geld für industriell gefertigte Güter verlangen, die wir in südliche Kontinente exportieren, dann müssen wir doch auch bereit sein, höhere Preise für unseren Kaffee zu bezahlen», folgerte Mäder.

Billiges Öl und Konsumprodukte

Irmi Seidl fokussierte auf das Post-Wachstum. Die 1950er seien wirklich eine Zeitenwende gewesen. Billiges Öl, Konsumprodukte, seither hohe Wachstumsraten. «Ab den 1970ern gab es immer wieder Einbrüche im Wachstum durch Veränderung der Geldpolitik, hohe Staatsverschuldung und Globalisierung», sagte Seidl, «heute tut die Politik alles für das Wachstum, wir müssen aber wachstumsabhängig werden.»

Es gebe eine Phase nach der Wachstumsphase. Diese werde als Postwachstum bezeichnet. Wachstum sei vor allem im Interesse grosser internationaler Konzerne, nicht zwingend von kleineren Unternehmen. Wachstum an sich sei kein Problem. Dazu käme es, wenn wir beispielsweise die erneuerbaren Energien ausbauten.

Wachstum um des Wachstums Willen sei jedoch kontraproduktiv. «Wachstumsunabhängigkeit ist wichtig, weil dann weniger dumme Politik gemacht wird», äusserte Irmi Seidl. Das absurdeste Beispiel sei die deutsche Abwrackprämie von 2008: «Die Bundesregierung zahlt in der Krise Abwrackprämien von mehreren Tausend Euros für jedes Auto, das zerstört wird, nur damit wir Wachstum haben.»

Nein sagen

Ariane Rufino forderte, alles wiederzuverwerten, alles zu reparieren, zu allem nein zu sagen, das zu unnötigem Konsum anstachele, auch wenn wir andauernd intensiver Werbung ausgesetzt seien. «Es gibt keine Partei im Land, die vom Verzicht reden würde, von Bescheidenheit, denn das hört niemand gerne», sagte Rufino, «gehen Sie wählen, und gehen Sie die wählen, die wirklich klimafreundlich handeln.»

Irmi Seidl ergänzte: «Umweltschädigende Subventionen sind enorm hoch. 70 Prozent der Agrarsubventionen gehen in die Fleischproduktion.» Der Bund gebe jährlich 5 Millionen Franken aus, die er in Werbung für Eier, Milch und Fleisch stecke. Das hänge mit dem Wachstumssystem zusammen.

«Umweltschutz ist Gesundheitsschutz», betonte Evelyn Markoni, «wir können nur als Stimmbürger agieren, Abstimmungen lancieren und diese heute noch festen Strukturen aufweichen.»

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.