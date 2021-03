Das Lächeln sei die schönste Sprache der Welt – dieses sieht man unter dem Nikab nicht. Foto: Muizur

Corona-Zeit ist Fernseh-Zeit. Wenn das Publikum Glück hat und die Quotenfanatiker in den Fernsehsendern ruhen, bietet der Bildschirm erstklassige Sendungen. Kürzlich kam eine Reportage aus einer Moschee in Montenegro. Der dortige Imam verblüffte erstens mit dem Hinweis, er sei Fan vom FC Bayern München – und zweitens mit seiner Kleidung. Statt eines langen Umhangs und eines Käppchens trug er einen sehr durchschnittlichen Strassenanzug. Warum nicht den üblichen Gebetsmantel in der Moschee? Darum: «Die Bayern-Fans tragen ja auch nicht jeden Tag ihr Fantrikot», sagte der Imam.



Gelobt seien Allah, Jesus Christus und ausnahmsweise auch der FC Bayern München. Was der Imam hier vertritt, nennt man eine entspannte Haltung in Sachen Religion. Ich weiss eigentlich nicht, warum manche konservative Musliminnen hierzulande auf eine Burka mit Vollverschleierung dringen.