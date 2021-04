Abstimmen in Abwesenheit – Gesetzgebung vom heimischen Computer aus Der Landrat will in Notfällen die Beschlussfassung für nicht anwesende Parlamentarierinnen und Parlamentarier zulassen. Thomas Gubler

«Nützt es nichts, so schadet es nichts», sagte SVP-Landrat Peter Riebli zur Vorlage über Stimmabgaben von Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Abwesenheit. Foto: Lucia Hunziker

Die Corona-Pandemie hat den Landrat längst erreicht. Seit Monaten tagt er im Congress Center in Basel statt im Liestaler Landratssaal. Jetzt wird auch die Organisation des Kantonsparlaments krisentauglich gemacht. Inskünftig sollen nämlich Landrätinnen und Landräte auch dann an den Abstimmungen im Ratsplenum teilnehmen können, wenn sie physisch an der Sitzung nicht anwesend sein können. Sie würden dann ihre Stimme elektronisch abgeben. Der Landrat hat am Donnerstag die erste Lesung zur entsprechenden Revision des Landratsgesetzes durchgeführt. Und wenn nicht alles täuscht, wird der Vorlage kein nennenswerter Widerstand entstehen.

Allerdings sind die Hürden für eine Stimmabgabe in Abwesenheit derart hoch, dass die neue Regelung nur in absoluten Notfällen zur Anwendung kommt. Dann nämlich, wenn eine veritable Krisensituation – Pandemie, Erdbeben, Naturkatastrophe und Ähnliches – vorliegt und das Risiko von «vermehrten unverschuldeten Abwesenheiten» von Ratsmitgliedern besteht. Zudem müssen durch diese Abwesenheiten die Stärkeverhältnisse der Fraktionen oder die Vertretung eines Wahlkreises deutlich gefährdet sein. Diese drei Voraussetzungen müssen alle erfüllt sein.

Kein Rede- und Antragsrecht

Hinzu kommen formelle Hindernisse. So bedarf die «externe» Teilnahme an Abstimmungen des Zweidrittelmehrs in der landrätlichen Geschäftsleitung. Der Beschluss kann für maximal drei aufeinanderfolgende Sitzungen gelten und zählt für die unmittelbar folgende auf jeden Fall. Für die Sitzungen zwei und drei muss das Ratsplenum die Stimmabgabe in Abwesenheit aber jeweils neu bestätigen. Nicht verbunden mit der Zulassung der Stimmabgabe in Abwesenheit sind das Rede- und das Antragsrecht. Diese sind den physisch anwesenden Ratsmitgliedern vorbehalten, was von der CVP/GLP-Fraktion ausdrücklich bedauert wurde.

Für eine restriktive Handhabung des Abstimmens in Abwesenheit traten vor allem die Freisinnigen ein. «Die vorgeschlagene Lösung ist sinnvoll, auch wenn wir hoffen, dass wir davon nie Gebrauch machen müssen. Die Gesetzesrevision soll aber kein Schritt in Richtung eines digitalen Parlaments sein», sagte FDP-Fraktionschef Andreas Dürr. Und sein Kollege von der SVP, Peter Riebli, liess ziemlich jede Begeisterung für die Vorlage vermissen, ohne sich jedoch dagegen auszusprechen: «Nützt es nichts, so schadet es nichts», sagte Riebli.

So dürfte die Gesetzesänderung nach der zweiten Lesung wohl problemlos verabschiedet werden. Noch weiter zu gehen scheint der Landrat aber nicht bereit zu sein. Interessant wäre unter diesen Umständen gewesen, wie sich der Rat zur Motion von Regula Steinemann (GLP) betreffend Stellvertretung für Parlamentarierinnen und Parlamentarier während längerer Abwesenheiten geäussert hätte. Doch zur Behandlung dieses Traktandums reichte die Zeit nicht mehr.

