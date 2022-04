Haftstrafe droht – Geschworene sprechen Boris Becker in London schuldig Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten, entschied die Jury am Freitag. Becker könnte damit theoretisch eine Haftstrafe drohen.

Boris Becker wurde am Freitag im Southwark Crown Court in London für schuldig befunden. Foto: Alberto Pezzali (Keystone/AP)

Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker haben die Geschworenen den deutschen Ex-Tennisstar in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden. Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten, entschied die Jury am Freitag. Becker könnte damit theoretisch eine Haftstrafe drohen.

Richterin Deborah Taylor hatte die Geschworenen bereits am Mittwochnachmittag am Southwark Crown Court in London aufgerufen, alles im Prozess Gehörte zu berücksichtigen und eine gemeinsame Entscheidung zu finden. Dem ehemaligen Tennisprofi Becker war vorgeworfen worden, Immobilien, Konten und wichtige Trophäen in einem Insolvenzverfahren gegen ihn nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben. Der 54-Jährige wies die Anschuldigungen vor Gericht zurück.

Staatsanwältin Rebecca Chalkley sah die Vorwürfe dennoch in allen 24 Anklagepunkten als erwiesen an. Becker habe die Vermögensbestandteile absichtlich verschwiegen und schiebe nun die Schuld seinen Beratern zu, die sich nach seinen Angaben um alle finanziellen Fragen kümmerten, sagte sie in ihrem Plädoyer.

Verteidiger Jonathan Laidlaw betonte hingegen, Becker sei zwar naiv und habe sich nicht um seine Finanzen gekümmert. Er sei aber unschuldig. Es sei kein Verbrechen, sich auf Berater zu verlassen. Zudem seien ihm nach seiner gerichtlich angeordneten Privatinsolvenz 2017 nicht frühzeitig seine Rechte und Pflichten deutlich gemacht worden.











