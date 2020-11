Basta-Grossrätin Tonja Zürcher ist eine der Politikerinnen, die der Ansicht sind, Männer müssten in ihrer Redezeit im Grossen Rat beschränkt werden. Foto: Florian Bärtschiger (amedia-Archiv)

Die Grossrätinnen Michela Seggiani (SP) und Tonja Zürcher (Basta) finden, die Männer im Grossen Rat redeten zu viel. Eigene Messungen hätten diesen Eindruck bestätigt, sagen sie. Die Grossräte melden sich zwar offenbar nicht viel häufiger zu Wort als ihre Kolleginnen, sie sprechen aber länger, wenn sie dann einmal am Rednerpult stehen. So, dass sie laut Seggiani und Zürcher auf rund 80 Prozent der Redezeit im Parlament kommen.

Die beiden Feministinnen finden das störend. Deshalb haben sie einen entsprechenden Vorstoss formuliert. Das Ratsbüro soll abklären, ob es eine Möglichkeit gibt, die Redezeit nach Geschlecht zu überprüfen. Bestätigt sich der Verdacht der männlichen Laberei, sollen laut Vorstoss Massnahmen «zur Erreichung geschlechtergerechter Anteile an Wortmeldungen und Redezeit ergriffen werden».

Offenbar kennen viele Frauen das Phänomen, dass Männer häufig zu langen Erklärungen ansetzen oder ein Votum im schlimmsten Fall erst dann ernst nehmen, wenn es von einem Mann kommt. Das haben zahlreiche Onlinekommentare zu diesem Vorstoss gezeigt. Dies ist manchmal langweilig, kann ärgerlich oder sogar frustrierend sein. Aber deshalb in einem Parlament gezielt die Redezeit der Männer zu überprüfen und die Länge der Voten genau nach Geschlecht aufzuschlüsseln? Das finde ich übertrieben und ja, es klingt irgendwie männerfeindlich.

Es gibt bereits heute die Möglichkeit, einen schwafelnden Grossrat zu bremsen, wenn er auch nach vielen Worten kein Ende finden will. Eine grundsätzliche Empfehlung an männliche Parlamentarier, sich kürzerzufassen, wie dies die beiden Grossrätinnen vorschlagen, ist daher wohl unnötig. Ausserdem: Wie würde ich mich fühlen, wenn umgekehrt eine solche Weisung für Frauen erlassen würde? Genau, ich hätte das Gefühl, aufgrund meines Geschlechts in einen Topf geworfen und verurteilt zu werden.

Es darf sicherlich ein Thema sein, die Redezeit grundsätzlich stärker zu beschränken. Ich hätte als Grossrätin auch keine Lust, zahlreichen sich überschneidenden Ausführungen zu lauschen. Eine solche Limite würde dann wohl vermehrt Männer treffen. Die Beschränkung wäre in diesem Fall aber nicht schon von Beginn an gegen die Männer gerichtet.

So, wie der Vorstoss aktuell formuliert wurde, ist er jedoch kein Schritt in Richtung Gleichberechtigung, sondern gibt einem das Gefühl, Männer seien unsere Gegner. Und das klingt eher nach Geschlechterkampf.In der Diskussion geht zudem eine ausserordentlich positive Erkenntnis unter: Frauen melden sich offenbar fast so häufig zu Wort wie Männer. Das ist nach wie vor nicht selbstverständlich, das ist grossartig. Ich verstehe daher nicht, warum man jetzt darüber klagen soll, dass sie sich dabei kürzerfassen. Besonders die jungen Frauen, die jetzt im Parlament mitmischen, haben ausserdem eine Regelung gegen Männervoten gar nicht nötig – sie nehmen sich das Wort und sagen, was sie zu sagen haben. Weiter so!