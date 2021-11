Strategien gegen die Kälte rund um den Globus – Ge­schla­fen wird in der Winterjacke In vielen Ländern sind Zentralheizungen unbekannt, die Häuser kaum isoliert. Wie kommen die Menschen trotzdem durch den Winter? Unsere Autorinnen und Autoren berichten. Korrespondentinnen und Korrespondenten

Im Süden Chinas gibt es keine Heizungen: Nicht nur in Shanghai wird im Winter gefröstelt. Foto: Chandan Khanna (AFP)

Die Energiepreise steigen weltweit – und jetzt kommt der Winter. Wie gehen die Menschen in anderen Kulturen mit der Kälte um? Ein Rundgang um den Globus von unseren Kor­re­spon­den­tin­nen und Kor­re­spon­den­ten.

China

Wie kalt ei­nem im Win­ter in Chi­na ist, hat we­ni­ger mit den Tem­pe­ra­tu­ren zu tun als mit ei­ner fol­gen­schwe­ren Ent­schei­dung un­ter Mao. In den 1950er Jah­ren woll­ten die Kom­mu­nis­ten Heiz­sys­te­me in­stal­lie­ren, Res­sour­cen wa­ren je­doch knapp. Die Lö­sung war die Tei­lung des Lan­des ent­lang ei­ner Li­nie, die zwi­schen dem 32. und 34. Grad nörd­li­cher Brei­te ver­läuft, ent­lang des Huai-Flus­ses und des Qin­ling-Ge­bir­ges. Le­dig­lich nörd­lich der Gren­ze wird ge­heizt. Ver­lie­rer sind die süd­li­chen Pro­vin­zen, in de­nen die Tem­pe­ra­tu­ren zum Teil auch un­ter den Ge­frier­punkt sin­ken. Zu Hau­se tra­gen die Men­schen des­halb vier, fünf Schich­ten, ge­schla­fen wird in Win­ter­ja­cke. Und in der Schu­le ma­chen die Leh­rer auch mal die Fens­ter auf – um war­me Luft her­ein­zu­las­sen. Mit den kal­ten Tem­pe­ra­tu­ren kommt jähr­lich die De­bat­te über das un­fai­re Sys­tem zu­rück, Re­form­plä­ne gibt es je­doch nicht. Wer es sich leis­ten kann, heizt in der Stadt mit Kli­ma­an­la­ge, der Rest friert. Lea Sa­hay