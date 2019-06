Geschichtsträchtige Überflieger

Von Katharina Braithwaite (publiziert am Thu, 13 Jun 2019 22:09:46 +0000)

Kapitän John Alcock und Leutnant Arthur Whitten Brown machten vor 100 Jahren in einer umgebauten Vimy IV die erste Non-Stop-Überquerung des Atlantiks. Sie starteten am 14. Juni 1919 von Lester’s Field in der Nähe von St. Johns in Neufundland und landeten am 15. Juni 1919 in Clifden in Irland. Der Überflug dauerte gut sechzehn Stunden.