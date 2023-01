Der Kommissar aus Böckten – Geschichten, die sein Leben schrieb Charles Brauer hat fast alles erlebt. Nun erzählt ein Buch aus dem schillernden Leben der Tatort-Legende. Daniel Aenishänslin

Viel erlebt, nun ist es zwischen Buchdeckeln verewigt: Charles Brauer. Foto: PD/Ute Schendel

Charles Brauer (87) ist ein Stück deutsche Film- und Theatergeschichte. Spätestens als Teil des legendären Hamburger Tatort-Duos Stoever und Brockmöller an der Seite von Manfred Krug wurde er einem breiten Publikum bekannt. Genauso wie als Stimme der Hörbücher des Erfolgsautors John Grisham. Nun erscheint im März das Buch «Die blaue Mütze», dass er gemeinsam mit dem Autor Thomas Blubacher im Zytglogge-Verlag realisierte. Es erzählt Geschichten aus dem Leben des Charles Brauer, der im zerbombten Berlin aufwuchs und heute mit Bühnenbildnerin Lilot Hegi in Böckten im Oberbaselbiet lebt. Dort ist er für seine Lesungen bekannt und geschätzt.

Bereits im Alter von elf Jahren debütierte Brauer im Nachkriegsfilm «Irgendwo in Berlin» von Gerhard Lamprecht. Ab 1954 arbeitete er zwei Jahrzehnte am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Regisseur war die Theater-Koryphäe Gustav Gründgens, der als Schauspieler mit seiner Darstellung des Mephistopheles in Goethes Faust Massstäbe setzte. Zwischen 1954 und 1960 war er Teil der ersten deutschen Familienfernsehserie, Familie Schölermann. Es gibt also viel, sehr viel zu erzählen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

